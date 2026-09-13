Hombre detenido por homicidio en inquilinato de Salta

Un hombre ha sido detenido por el homicidio de otra persona en un inquilinato en Salta, donde la víctima sufrió una herida en la zona torácica y falleció en el hospital.

Hoy 01:46

Un trágico incidente ha tenido lugar en un inquilinato del macrocentro de Salta, donde un hombre ha sido gravemente herido en la zona torácica. La víctima fue atendida de emergencia y, lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, falleció en el hospital. El suceso ha llevado a la detención de un hombre de 40 años, quien se encontraba en la escena y está siendo investigado por las autoridades.

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un individuo con una herida crítica. Al llegar al lugar, el personal del Samec brindó atención inmediata y trasladó a la víctima al hospital San Bernardo. Allí, el hombre fue sometido a una intervención quirúrgica, pero, desafortunadamente, no logró sobrevivir debido a la gravedad de su lesión.

En respuesta a este incidente, la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, dirigida por Santiago López Soto, ha asumido la investigación. A raíz de la situación, el personal de Criminalística de la Policía de Salta se encargó de realizar las pericias necesarias en el lugar del hecho, incluyendo el levantamiento de indicios y el relevamiento fotográfico que son cruciales para la investigación.

Las indagaciones también están siendo llevadas a cabo por efectivos de la Unidad Ugap del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Estos esfuerzos se centran en esclarecer los detalles que rodean el homicidio, así como las circunstancias que llevaron a la muerte del hombre herido.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde se llevará a cabo una autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento. Este procedimiento es esencial para brindar claridad sobre los eventos que condujeron a la tragedia.

El hombre de 40 años que se encontraba junto a la víctima al momento del incidente ha sido arrestado y enfrenta serias acusaciones. En una audiencia que tuvo lugar el pasado viernes, se formalizó la investigación penal preparatoria, y al imputado se le ha atribuido provisionalmente el delito de homicidio simple.

Este lamentable caso resalta la preocupación por la violencia en la comunidad y la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes.