Carrerón de Franco Colapinto en Madrid: terminó séptimo y volvió a sumar para Alpine

El piloto argentino tuvo una gran fin de semana logrando el séptimo puesto en el GP de España. El ganador fue nuevamente Kimi Antonelli que sigue imparable.

Hoy 11:57

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 al finalizar séptimo en el Gran Premio de España, disputado este domingo en el flamante circuito Madring de Madrid por la 14ª fecha del Campeonato Mundial 2026.

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El piloto argentino completó las 57 vueltas con un ritmo estable y volvió a mostrar un buen rendimiento con el Alpine A526, especialmente en una carrera donde debió administrar los neumáticos y defenderse durante varios pasajes.

Otra gran largada de Colapinto

El pilarense comenzó la competencia con neumáticos medios desde la novena posición y nuevamente tuvo una destacada salida.

En los primeros metros consiguió avanzar hasta el séptimo lugar, superando a Liam Lawson y aprovechando también el retraso de Oscar Piastri, quien sufrió un roce con George Russell que dañó el alerón de su McLaren.

Colapinto posteriormente ganó otro puesto debido al abandono de Lewis Hamilton, quien sufrió problemas de frenos en su Ferrari.

Sin embargo, antes de la décima vuelta el Alpine comenzó a perder rendimiento por la falta de adherencia en el eje trasero. Cuatro giros más tarde ingresó a boxes para dejar los neumáticos medios y colocar los duros.

La detención demandó 2,8 segundos y, a partir de allí, el argentino comenzó a recuperar ritmo.

Una maniobra clave ante Bortoleto

Durante la segunda parte de la competencia, Colapinto se acercó progresivamente al Audi de Gabriel Bortoleto.

Después de varios intentos, y cuando restaban diez vueltas, finalmente logró superar al brasileño para recuperar una posición importante en la pelea por los puntos.

El argentino también debió contener primero a Arvid Lindblad y posteriormente a Piastri, quien había realizado una nueva parada para pasar de neumáticos duros a medios.

En el tramo final, Colapinto consiguió sostener su ritmo y recibió la bandera a cuadros en el séptimo puesto, completando otra actuación positiva para Alpine.

Su compañero Pierre Gasly, en tanto, realizó una estrategia diferente y efectuó una parada en la última vuelta, regresando a pista en la 12ª posición.

Con este resultado, Colapinto volvió a terminar dentro de la zona de puntos y ratificó el progreso mostrado en las últimas competencias, mientras Alpine continúa su pelea directa con Racing Bulls y Audi.