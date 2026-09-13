La fuerte denuncia de Martina Stewart Usher contra su expareja: “Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija”

La excompetidora de Gran Hermano contó el difícil momento que atraviesa con el padre de su beba. Entre lágrimas y visiblemente angustiada, aseguró que siente que toda la responsabilidad del cuidado recae sobre ella.

Hoy 11:38

A casi un año de convertirse en mamá, Martina Stewart Usher habló sobre las dificultades que atraviesa al compartir la crianza de su hija Rufina con su expareja. Desde entonces, la exparticipante comparte detalles sobre la maternidad y su vida diaria. Y en esta oportunidad, la exintegrante de Gran Hermano 2022 publicó un video en TikTok en el que relató una compleja situación que atraviesa con su expareja y padre de su hija, Uriel de Martini.

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Esta vez, Martina relató una charla que tuvo con sus padres sobre algunas de las dificultades que enfrenta en la crianza compartida. “Esto lo hablé el otro día con mis papás. Mi papá me dio una respuesta que no me ha agradado mucho. Me dijo básicamente: ‘Jodete, porque vos lo elegiste’”, expresó. “Me molestó montón, pero por el otro lado es tipo: ‘¿Sabés qué? Un poco de razón tenés’”, reconoció. A partir de esa conversación, la joven explicó: “Si es una pareja común como las que todos tuvimos, te conocés, no te cierran cosas o no va, cortás. No lo ves nunca más en tu puta vida. O después te lo cruzás, capaz te lo terminás… Va todo bien, va pasando el tiempo”.

Luego señaló: “Pero cuando con esa persona tenés un hijo, te tenés que seguir relacionando por el resto de tu vida”. “No estoy exagerando, estoy muy angustiada”. “Ni en pedo volvería el tiempo atrás porque mi hija Rufi es lo mejor que me pasó en la vida. Yo no conocía el amor hasta que nació ella”, expresó.

“Qué difícil explicar cosas que para unos son básicos, como el tema que saqué: ‘Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija’”, contó. La influencer explicó: “Y no es porque soy una loca de mierda, porque te tratan de loca... Después se difunden. ‘Ay no, porque tiene problemas, porque ella salta, ella reacciona’”.

“Sí, me molesta. Reacciono porque si yo no la cuido, no la hace nadie”, agregó. “Cuando tenés un hijo con una persona que no tiene la misma mentalidad que vos, el mismo desarrollo familiar que vos, las mismas bases que vos, se te va a complicar mucho”, afirmó. “Y la vas a tener que pelear, tener una paciencia que no sabés de dónde sacar, porque tampoco podés reaccionar siempre. A veces te la tenés que comer y tenés que compartir la paternidad con una persona que no tiene tus mismos valores. Realmente es lo peor que te puede pasar”, sostuvo.

“Este mensaje no es para victimizarme ni mucho menos, es para que piensen”, dijo. “Es muy común que cuando uno tiene una relación, el otro te venda que va a cambiar cuando nazca esa criatura. Y no pasa”, advirtió. “Lo peor es que tenés que convivir el resto de tu vida con una persona que no comparte tus mismos valores y que piensa distinto y que se maneja de una forma que para vos está mal”, sumó.

“Aunque pensás que vas a tener una familia y tu familia vas a ser vos con tu hija, aunque ella tiene papá y también va a formar su familia con su papá”, planteó. Sobre el final, Martina presentó sus palabras como un mensaje dirigido a otras mujeres. “Piensen. Es un consejo de mujer de casi 30 años que debo tener poca experiencia de vida, pero esta fue una experiencia que me golpeó”, afirmó.

“Si se lo tengo que decir a una amiga, se lo diría así como se lo estoy compartiendo a ustedes, que para mí son mis amigas porque están del otro lado todos los días”, agregó. Después cerró con una advertencia sobre la importancia de analizar con quién se decide tener un hijo: “Piensen antes de traer un bebé al mundo con quién lo están trayendo”.

Las palabras de Martina generaron una catarata de reacciones entre sus seguidores. Muchos usuarios expresaron preocupación por la situación que relató y cuestionaron que un amigo de su expareja hubiera bañado a la bebé. “¿Cómo que el amigo bañó a la bebé? Está loco”; “Dios mío. Es un peligro”; “Yo lo denuncio literalmente”; “Yo no le doy a la bebé más” y “Hasta yo me enojé y ni hijos tengo” fueron algunos de los mensajes que se destacaron después de la publicación.

La publicación dejó expuesto el malestar de Martina frente a una situación que, según explicó, forma parte de las dificultades que atraviesa en la crianza compartida de Rufi. La influencer eligió contar su experiencia en primera persona, con críticas hacia las diferencias de criterios entre los adultos y un pedido dirigido a quienes evalúan formar una familia.