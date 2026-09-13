VIDEO | Así fue la gran largada de Colapinto para ganar dos posiciones en el GP de Madrid

El argentino salió noveno con el Alpine y en los primeros metros superó a Liam Lawson y Oscar Piastri para ubicarse séptimo en el circuito urbano Madring.

Hoy 11:26

Franco Colapinto volvió a demostrar una de sus grandes virtudes en la Fórmula 1: sus largadas. En el inicio del Gran Premio de Madrid, el piloto argentino protagonizó una maniobra destacada que le permitió avanzar dos posiciones en apenas unos metros.

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El trazado Madring, estrecho y con pocos lugares para superar durante la carrera, hacía que la salida fuera un momento clave. Colapinto partía desde la novena posición y tenía por delante a Liam Lawson y Oscar Piastri, pero rápidamente encontró el espacio para avanzar.

Con una reacción precisa y una gran lectura del momento, el argentino se metió entre ambos pilotos y pasó de noveno a séptimo casi en una sola maniobra, quedando inmediatamente detrás de George Russell.

Incluso llegó a emparejar al Mercedes, aunque finalmente el Alpine se mantuvo en la séptima posición tras los primeros metros de competencia.

Una especialidad que vuelve a aparecer

Las largadas volvieron a ser un punto fuerte para Colapinto, que aprovechó una de las pocas oportunidades que ofrece el circuito madrileño para ganar posiciones.

En una pista donde adelantar durante la carrera será una tarea complicada, el argentino consiguió un avance clave para sus aspiraciones de sumar puntos con Alpine.

Además, su compañero Pierre Gasly también tuvo una buena salida y logró superar al Audi de Gabriel Bortoleto, permitiendo que los dos autos de la escudería francesa mejoraran posiciones en el comienzo del Gran Premio.

Movimientos en la punta

La largada también tuvo acciones importantes adelante.

Kimi Antonelli había logrado superar a Lando Norris, aunque debió devolver la posición al haber realizado la maniobra fuera de los límites de pista.

Una situación similar ocurrió con Max Verstappen, quien avanzó sobre Lewis Hamilton, pero también tuvo que ceder el lugar por utilizar una zona externa del trazado.

Con una nueva demostración en la salida, Colapinto volvió a aprovechar una oportunidad clave y quedó en una posición ideal para buscar puntos en Madrid.