Montiel destacó el presente de Ponzio como DT de River: “Disfruta estar en el club”

El defensor del Millonario valoró la racha de tres triunfos consecutivos y aseguró que el entrenador interino atraviesa un buen momento al frente del equipo.

Hoy 11:18

Gonzalo Montiel habló sobre el presente de River y analizó el trabajo de Leonardo Ponzio como entrenador, luego de la victoria agónica por 2-1 ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026.

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El lateral derecho, uno de los referentes del plantel, destacó la importancia de la racha positiva que atraviesa el equipo y remarcó que, en esta etapa, los resultados tienen un peso fundamental.

“Venimos con el envión. Hoy en día se mide por resultados y no por juego. Hoy hicimos un buen primer tiempo y en el segundo bajamos la intensidad”, expresó Montiel tras el triunfo en el estadio Monumental José Fierro.

Al referirse al momento de Ponzio al frente del equipo, el campeón del mundo aseguró que nota al exmediocampista disfrutando de su nueva función.

“A Ponzio se lo ve contento. Disfruta estar en River, que es lo más lindo que hay”, afirmó.

Además, Montiel resaltó que el equipo mantiene una identidad dentro del campo de juego y buscará sostener la línea de trabajo que le permitió conseguir tres victorias consecutivas.

“En el campo se ve que mantenemos una idea. Trataremos de seguir haciendo lo mismo y seguir ganando, que es lo importante”, sostuvo.

El defensor también valoró el triunfo conseguido como visitante ante Atlético Tucumán, una cancha donde River no lograba imponerse desde hacía varios años.

“Hoy sacamos un buen triunfo en una cancha en la que hace mucho no lo hacíamos”, remarcó.

Por último, agradeció el acompañamiento de los hinchas que viajaron hasta Tucumán para alentar al equipo.

“Es muy lindo que la gente venga de visitante y que nos puedan acompañar. Les agradecemos y el triunfo es para ellos, siempre”, cerró.

River buscará extender su buen momento en la próxima fecha cuando reciba a Huracán, el sábado 19 desde las 19, en el Monumental.