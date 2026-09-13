Varrone terminó 15° en la carrera principal de Fórmula 2 en España

El piloto argentino apenas pudo avanzar tres posiciones y cerró un complicado fin de semana en Madrid. Dino Beganovic se quedó con la victoria.

Hoy 11:52

Nicolás Varrone cerró un difícil Gran Premio de España de Fórmula 2 con un decimoquinto puesto en la carrera principal, disputada este domingo en el circuito Madring de Madrid.

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El argentino de Van Amersfoort Racing largó desde el fondo de la grilla y logró recuperar tres posiciones, aunque no pudo acercarse a la zona de puntos y terminó un fin de semana que había comenzado de manera prometedora.

La victoria quedó en manos del sueco Dino Beganovic, de DAMS, mientras que el irlandés Alexander Dunne, de Rodin Motorsport, terminó segundo y el japonés Ritomo Miyata, de Hitech, completó el podio.

Un fin de semana que se complicó rápidamente

Varrone había comenzado su actividad en Madrid con un destacado segundo puesto en las prácticas libres, resultado que generaba buenas expectativas para el resto del Gran Premio.

Sin embargo, sufrió un choque durante la clasificación que lo obligó a largar desde posiciones retrasadas. El panorama se complicó todavía más el sábado, cuando fue embestido por Kush Maini durante la primera vuelta de la carrera sprint y debió abandonar.

La competencia principal aparecía entonces como la última oportunidad para revertir el fin de semana, pero Varrone solamente pudo avanzar tres lugares y cruzó la bandera a cuadros en la 15ª posición.

Tres fechas para intentar revertir la temporada

El argentino atraviesa su temporada debut en la Fórmula 2 y acumula 15 puntos, que lo ubican vigésimo entre los 22 pilotos del campeonato.

Con tres fechas todavía por disputarse, Varrone buscará mejorar sus resultados en el tramo final del calendario y volver a sumar puntos.

En la pelea por el campeonato, Nikola Tsolov continúa como líder pese a no sumar en Madrid. El brasileño Rafael Camara aprovechó la oportunidad para recortar diferencias y quedó a solamente siete puntos del búlgaro.