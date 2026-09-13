¡Tremendo Changuito! Exequiel Zeballos debutó con un golazo de tiro libre en Monza

El delantero santiagueño marcó ante Lecce en su presentación en el fútbol europeo. Su equipo terminó cayendo ante Lecce por 3-2.

13/09/2026

Exequiel Zeballos tuvo un debut soñado con la camiseta de Monza: ingresó y convirtió su primer gol en el fútbol italiano, en lo que fue su estreno tras dejar Boca Juniors, club donde realizó gran parte de su carrera.

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El delantero santiagueño disputó sus primeros minutos en la Serie A durante el encuentro ante Lecce, por una nueva fecha del campeonato italiano. Si bien el resultado no acompañó a su equipo, el argentino logró destacarse en una de sus primeras apariciones en Europa.

Cuando se jugaban 43 minutos del segundo tiempo, el Changuito tomó la responsabilidad de ejecutar un tiro libre. Su remate terminó ingresando al arco con algo de complicidad del arquero rival y significó su primer festejo con la camiseta de Monza.

Un debut con sabor agridulce

Más allá del estreno goleador del santiagueño, Monza no pudo quedarse con los puntos y perdió 3-2 ante Lecce como visitante.

Los goles del vencedor fueron convertidos por Lassana Coulibaly, en dos oportunidades, y Tiago Gabriel, mientras que para el conjunto visitante también marcó Ricardo Mangas, además del tanto de Zeballos.

Zeballos ahora tendrá el desafío de adaptarse al fútbol italiano y ayudar a Monza a salir de una situación complicada: el equipo marcha 18° en la Serie A y actualmente se encuentra en zona de descenso.

Tras su salida de Boca, el Changuito comenzó así una nueva etapa en su carrera con un estreno que seguramente quedará marcado: debut europeo y gol incluido.