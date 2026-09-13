La felicidad de Colapinto tras su gran carrera en España: “Hoy no cometí errores”

El argentino terminó séptimo en el Gran Premio de Madrid, sumó puntos para Alpine y aseguró que fue uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a la Fórmula 1.

13/09/2026

Franco Colapinto cerró un fin de semana inolvidable en la Fórmula 1 con un séptimo puesto en el Gran Premio de España y una actuación que lo dejó conforme por su rendimiento y por la capacidad de mantenerse competitivo durante toda la carrera.

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Tras cruzar la bandera a cuadros con el Alpine A526, el piloto argentino destacó especialmente un aspecto: la ausencia de errores durante las 57 vueltas en el circuito Madring.

“Hoy no cometí errores, estoy contento”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN. El argentino reconoció que tuvo momentos exigentes durante la competencia, pero logró superar cada dificultad y sostener una posición dentro de la zona de puntos.

“Estoy dentro de las mejores carreras y fue un fin de semana completo. Ayer fue uno de los mejores días y hoy cerré con una buena carrera”, afirmó, luego de haber conseguido también una destacada clasificación en la que avanzó hasta la Q3.

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Una dura pelea por el séptimo puesto

Colapinto explicó que durante parte de la carrera perdió tiempo detrás de Gabriel Bortoleto, aunque luego pudo recuperar ritmo y avanzar en la pelea por las posiciones importantes.

“Perdí mucho tiempo con Bortoleto. Estuve muy cerca de Tsunoda y después estoy contento porque lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri”, contó.

En el cierre de la competencia, el argentino debió defenderse del avance de Oscar Piastri, quien se acercó con un McLaren más veloz. Sin embargo, Colapinto mantuvo la calma y logró quedarse con un séptimo puesto que significó nuevos puntos para Alpine.

“Estoy contento con la carrera, no cometí errores. Fue una carrera limpia. Pude mantener a Piastri atrás. Estoy agradecido y muy feliz”, aseguró.

El orgullo de llevar la bandera argentina

Uno de los momentos más especiales del domingo llegó después de la carrera, cuando un comisario del circuito le entregó una bandera argentina.

“Me la dio un comisario que me estaba esperando para dármela. Estoy contento por llevar una bandera argentina acá”, relató Colapinto.

El piloto también valoró el acompañamiento de los fanáticos argentinos que estuvieron presentes en Madrid.

“Estoy feliz de verlos alentando. Me llena de orgullo que haya tantos argentinos. Estoy feliz por el resultado”, manifestó.

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La mirada puesta en lo que viene

Aunque celebró el resultado conseguido en España, Colapinto ya piensa en el próximo desafío de la temporada y sabe que Alpine deberá continuar trabajando para mantenerse en la pelea por los puntos.

“Ellos juegan su juego y juegan su estrategia”, analizó sobre sus rivales.

Y cerró: “A trabajar para la próxima, que es una pista que me gusta y me divierte”.