Un repartidor fue víctima de un audaz robo mientras entregaba paquetes en La Banda

El trabajador, de 42 años, se encontraba a bordo de un Fiat Fiorino cuando detectó a un sospechoso. El delincuente aprovechó un descuido, abrió la puerta trasera y se llevó cinco encomiendas.

13/09/2026

Un repartidor de 42 años, de apellido Lobo, denunció que fue víctima de un rápido robo mientras realizaba una entrega en el barrio Río Dulce de La Banda.

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El hecho ocurrió sobre calle Nicaragua, cuando el trabajador detuvo su Fiat Fiorino frente a un domicilio para entregar un paquete. En ese momento advirtió que un sujeto merodeaba el vehículo y, ante la actitud sospechosa, regresó rápidamente a la cabina para retirarse del lugar.

Sin embargo, cuando se disponía a poner el utilitario en marcha, el delincuente abrió la puerta trasera y sustrajo cinco paquetes que se encontraban en el interior.

El ladrón tomó las encomiendas y escapó rápidamente por las calles del sector. Hasta el momento no se pudo establecer el valor de los elementos robados.

Tras el episodio, Lobo radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N° 15. El fiscal de turno, Dr. Mariano Gómez, dispuso la intervención de la Brigada Interna para identificar al autor.

Los investigadores trabajan con el relevamiento de la zona y el análisis de posibles cámaras de seguridad que puedan haber registrado el accionar del delincuente y su posterior fuga.