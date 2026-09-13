Perrone y Morelli brillaron en Moto3 con un Top 10 argentino en San Marino

Los pilotos nacionales tuvieron una destacada actuación. Valentín Perrone finalizó quinto y Marco Morelli llegó noveno en una carrera dominada por el español Máximo Quiles.

13/09/2026

Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli tuvieron una gran jornada en Moto3 y volvieron a dejar al país entre los protagonistas del Mundial de motociclismo, tras finalizar quinto y noveno, respectivamente, en el Gran Premio de San Marino disputado en Misano.

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Ambos representantes compiten con KTM y lograron ubicarse dentro del Top 10 en una competencia que tuvo como ganador al español Máximo Quiles, quien continúa consolidándose como el gran candidato al título.

El podio fue completamente español: Quiles fue escoltado por David Almansa y Brian Uriarte, ambos también con KTM.

Buen ritmo y remontada argentina

Perrone inició la competencia desde la cuarta posición y se mantuvo durante gran parte de la carrera en el grupo de adelante. Sin embargo, con el paso de las vueltas perdió algo de ritmo y terminó cruzando la bandera a cuadros en el quinto lugar.

Por su parte, Morelli tuvo que afrontar una carrera desde más atrás luego de una clasificación complicada que lo obligó a largar en la 14ª posición.

El argentino protagonizó una destacada remontada, avanzó varios lugares durante la competencia y finalmente consiguió terminar noveno, sumando puntos importantes para el campeonato.

Quiles se encamina al título

Tras los resultados de Misano, Marco Morelli continúa quinto en el campeonato con 138 puntos, mientras que Valentín Perrone se ubica sexto con 114 unidades.

En la pelea por la corona, Máximo Quiles parece encaminado al título. El español ganó ocho de las 14 carreras disputadas y lidera el campeonato con 281 puntos, con una ventaja de 107 unidades sobre su principal perseguidor, David Almansa.

La próxima fecha del Mundial de Moto3 será el próximo fin de semana con la disputa del Gran Premio de Austria.