Micaela Rivadeneira obtiene prisión domiciliaria tras asesinato en Jujuy

La Justicia de Jujuy ha decidido otorgar prisión domiciliaria a Micaela Rivadeneira, acusada de asesinar a Lautaro Flores, un joven de 20 años, en un violento altercado que tuvo lugar en la capital jujeña.

13/09/2026

La Justicia de Jujuy ha tomado la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Micaela Rivadeneira, quien está acusada del asesinato de Lautaro Flores, un joven de 20 años. Este trágico suceso ocurrió la noche del 26 de julio en un enfrentamiento en la avenida Párroco Marshke.

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El juez de Control Marco Espinassi aprobó el pedido de la defensa de Rivadeneira el 2 de septiembre, a pesar de que la acusada se encontraba prófuga durante cuatro días antes de entregarse a las autoridades. Este hecho ha generado una gran preocupación en la comunidad y en la familia de la víctima, quienes sienten que la decisión judicial es injusta.

Jorgelina Soto, madre de Lautaro, ha expresado su angustia y descontento con la resolución del juez, afirmando que “es todo muy raro lo que está pasando con este juez”. Soto también denunció que, tras el asesinato de su hijo, recibió advertencias sobre no nombrar al juez en los medios de comunicación, lo que añade un contexto de tensión y desesperación a la situación.

La madre de Lautaro cuestiona la base legal de la decisión del juez, recordando que el artículo 10 del Código Penal establece restricciones claras para la concesión de prisión domiciliaria. Rivadeneira, que no cumple con los requisitos estipulados, recibió el beneficio de la domiciliaria bajo el argumento de que es el sustento de su madre, lo que ha desatado el repudio de la familia de la víctima.

“La Justicia me está diciendo que una persona que mató a mi hijo puede salir a trabajar”, afirmó Soto, quien también lamentó que su hijo era el verdadero sustento de su hogar. La familia siente que el sistema judicial no está haciendo lo suficiente para garantizar la justicia en este caso y que las decisiones del juez están perpetuando su dolor.

Además, la madre de Lautaro señaló que existen otros implicados en el caso que no han sido detenidos. Relató que su hijo intervenía en una pelea entre mujeres cuando fue apuñalado, y que el hombre que trajo a Rivadeneira al lugar del incidente ha sido tratado con impunidad. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de la investigación.

El impacto emocional de esta tragedia es profundo, ya que Lautaro era un joven querido por su comunidad, un músico talentoso que enseñaba a otros y que dejó un vacío irreparable en su familia. La lucha de Jorgelina Soto por justicia continúa, mientras las decisiones del sistema judicial la mantienen en un estado de angustia y frustración.