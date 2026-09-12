Sarmiento visita a San Martín de Formosa con la obligación de ganar para mantener la ilusión

El Profe jugará esta tarde desde las 16 por la octava fecha de la Fase Campeonato del Federal A. Llega con dos derrotas consecutivas y necesita un resultado positivo para seguir con chances de clasificación.

Hoy 06:03

Sarmiento de La Banda afrontará esta tarde un partido clave cuando visite a San Martín de Formosa desde las 16, por la octava fecha de la Fase Campeonato, Zona A, del Torneo Federal A.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto bandeño llega golpeado después de sufrir una dura derrota 4-1 como local, resultado que complicó sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia.

Además, el Profe acumula dos caídas consecutivas y necesita cortar rápidamente esa racha para volver a sumar en un momento decisivo del certamen.

Un partido clave para seguir con vida

Sarmiento ocupa actualmente el séptimo puesto con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas.

Con poco margen por delante, el encuentro en Formosa aparece como una oportunidad importante para recuperar terreno y mantener abiertas sus aspiraciones de clasificación.

La misión no será sencilla, pero el equipo santiagueño necesita un resultado positivo para llegar con posibilidades a la última fecha, cuando recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El equipo arbitral

El encuentro tendrá como árbitro principal a Leonardo Emmanuel Billanueva, de Corrientes.

Estará acompañado por Nicolás Matías Sosa y Mariana Beatriz Dure como asistentes, mientras que Andrés Leonardo Franco, también de Corrientes, será el cuarto árbitro.

Sarmiento buscará dejar atrás los últimos resultados y dar una respuesta fuera de casa para seguir con vida en la Fase Campeonato.