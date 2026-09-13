Boca, en busca de cortar la peor racha de su historia en Brasil

El Xeneize visitará a San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tendrá un desafío extra en el Morumbí.
Después del ajustado triunfo conseguido en La Bombonera, Boca llega a Brasil con la ilusión de sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo tendrá otro objetivo por delante: dejar atrás una estadística negativa que ya se convirtió en la peor de su historia jugando en suelo brasileño.
El último festejo del Xeneize en Brasil fue el 2 de diciembre de 2020, cuando derrotó 1-0 a Internacional en Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores. Aquel equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se impuso con un gol de Carlos Tevez y luego avanzó de ronda por penales, tras perder por el mismo resultado en La Bombonera.
Desde entonces, Boca acumula diez partidos sin ganar en Brasil, con cinco goles a favor y 16 en contra. El último capítulo de esta racha fue el 28 de abril de 2026, cuando perdió 1-0 ante Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores. De esta manera, el Xeneize superó sus anteriores registros de ocho encuentros sin victorias entre 1993 y 1997 y siete entre 2012 y 2019.
Ahora, Boca tendrá la posibilidad de ponerle fin a esta extensa sequía nada menos que ante San Pablo, en el Morumbí y en un partido decisivo por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.