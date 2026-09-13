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Boca, en busca de cortar la peor racha de su historia en Brasil

El Xeneize visitará a San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tendrá un desafío extra en el Morumbí.

13/09/2026

Después del ajustado triunfo conseguido en La Bombonera, Boca llega a Brasil con la ilusión de sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo tendrá otro objetivo por delante: dejar atrás una estadística negativa que ya se convirtió en la peor de su historia jugando en suelo brasileño.

El último festejo del Xeneize en Brasil fue el 2 de diciembre de 2020, cuando derrotó 1-0 a Internacional en Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores. Aquel equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se impuso con un gol de Carlos Tevez y luego avanzó de ronda por penales, tras perder por el mismo resultado en La Bombonera.

Desde entonces, Boca acumula diez partidos sin ganar en Brasil, con cinco goles a favor y 16 en contra. El último capítulo de esta racha fue el 28 de abril de 2026, cuando perdió 1-0 ante Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores. De esta manera, el Xeneize superó sus anteriores registros de ocho encuentros sin victorias entre 1993 y 1997 y siete entre 2012 y 2019.

Los diez partidos que forman la peor racha de Boca en Brasil

  • 13/01/2021: Santos 3-0 Boca | Semifinal, vuelta de la Copa Libertadores 2020.
  • 11/05/2021: Santos 1-0 Boca | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.
  • 20/07/2021: Atlético Mineiro 0 (3) - 0 (1) Boca | Octavos de final, vuelta de la Copa Libertadores 2021.
  • 26/04/2022: Corinthians 2-0 Boca | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.
  • 26/06/2022: Corinthians 0-0 Boca | Octavos de final, ida de la Copa Libertadores 2022.
  • 05/10/2023: Palmeiras 1 (2) - 1 (4) Boca | Semifinal, vuelta de la Copa Libertadores 2023.
  • 04/11/2023: Fluminense 2-1 Boca | Final de la Copa Libertadores 2023.
  • 25/04/2024: Fortaleza 4-2 Boca | Fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024.
  • 22/08/2024: Cruzeiro 2 (5) - 1 (4) Boca | Octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.
  • 28/04/2026: Cruzeiro 1-0 Boca | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Ahora, Boca tendrá la posibilidad de ponerle fin a esta extensa sequía nada menos que ante San Pablo, en el Morumbí y en un partido decisivo por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

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