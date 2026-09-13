Zverev derrotó a Shelton y conquistó el US Open por primera vez en su carrera

El tenista alemán derrotó al estadounidense por 6-3, 7-6 (7-2), 5-7 y 6-2 en la final disputada en Nueva York y sumó el segundo título de Grand Slam de su carrera, después de haber ganado Roland Garros a comienzos de la temporada.

13/09/2026

Alexander Zverev volvió a hacer historia este domingo al consagrarse campeón del US Open 2026. El alemán derrotó al estadounidense Ben Shelton en cuatro sets y levantó por primera vez el trofeo del último Grand Slam de la temporada.

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El encuentro se disputó en el Arthur Ashe Stadium, en Flushing Meadows, y terminó con triunfo de Zverev por 6-3, 7-6 (7-2), 5-7 y 6-2. El alemán tomó rápidamente el control del partido, se quedó con los dos primeros sets y, aunque Shelton logró reaccionar en el tercero, recuperó el dominio en el cuarto para cerrar la final.

Con esta consagración, Zverev consiguió el segundo Grand Slam de su carrera, luego de haber conquistado Roland Garros en 2026. Además, el título representa una revancha personal en Nueva York, donde había llegado a la final en 2020, aunque en aquella oportunidad cayó ante Dominic Thiem.

El alemán atravesó un torneo de alto nivel. En sus dos primeras presentaciones necesitó cinco sets para superar a Lorenzo Sonego y Quentin Halys, pero luego encadenó victorias cada vez más contundentes hasta alcanzar la final. En semifinales venció a Karen Khachanov en sets corridos.

El título también consolida una temporada extraordinaria para Zverev, que previamente había sido campeón del Roland Garros y finalista de Wimbledon. De esta manera, sumó un nuevo trofeo grande en un año que ya lo tiene entre los principales protagonistas del circuito masculino.

Del otro lado, Shelton disputó su primera final de Grand Slam y quedó a un paso de cortar una larga sequía para el tenis masculino estadounidense. El último jugador de Estados Unidos en conquistar un torneo grande había sido Andy Roddick, en el US Open de 2003.

Así, Zverev cerró su participación en Nueva York con una campaña perfecta de siete victorias en siete partidos y se quedó con uno de los títulos más importantes de su carrera.