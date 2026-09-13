Renunció Santiago Muzio como director de la Casa Argentina en París tras varios cuestionamientos

El funcionario dejó su cargo luego de las críticas por decisiones tomadas al frente de la institución, el retiro de una placa en homenaje a desaparecidos y sus vínculos con sectores de la extrema derecha europea.

13/09/2026

Santiago Muzio presentó su renuncia como director de la Casa Argentina en París, según confirmaron fuentes oficiales. Su salida se produjo luego de una serie de cuestionamientos vinculados con decisiones tomadas durante su gestión y con sus vínculos con sectores de la extrema derecha europea.

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Muzio estaba al frente desde 2024 de una de las residencias que integran la Cité Internationale Universitaire de París (CIUP), un importante campus internacional que recibe cada año a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas provenientes de 150 países.

Durante su gestión, uno de los principales focos de conflicto fue el retiro de una placa que homenajeaba a los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. La pieza había sido instalada en la institución en 2022 y dejó de estar en su lugar en febrero de este año.

Según trascendió, residentes y organizaciones de derechos humanos realizaron reclamos formales para conocer el destino de la placa, aunque hasta el momento no se habría informado públicamente dónde se encuentra.

A ese episodio se sumaron denuncias relacionadas con la presunta expulsión de residentes y con la utilización de espacios de la Casa Argentina durante los fines de semana para actividades del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), una escuela de formación vinculada a Marion Maréchal, dirigente de la extrema derecha francesa y sobrina de Marine Le Pen.

Otro de los conflictos que atravesó su gestión estuvo relacionado con la Carta de Valores de la Cité Internationale Universitaire de París, que establece principios vinculados con la no discriminación por género, orientación sexual y otros motivos.

Muzio se negó a firmar el documento y justificó públicamente su decisión al señalar: “Simplemente sigo la línea del gobierno argentino, que reconoce la existencia de dos sexos: masculino y femenino”.

La postura generó consecuencias dentro del campus parisino y, según trascendió, varias residencias, entre ellas las de Japón, Canadá, Alemania y Dinamarca, suspendieron sus intercambios con la Casa Argentina.

La orientación política de Muzio también había quedado expuesta en sus declaraciones públicas y en sus vínculos con referentes de sectores conservadores. En una entrevista con el medio francés Le Journal du Dimanche, había defendido su gestión y manifestado su intención de “extirpar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”.

Además, había compartido públicamente imágenes junto a dirigentes y referentes de la derecha internacional, entre ellos Agustín Laje, director de la Fundación Faro, y el presidente de Chile, José Antonio Kast.

Su renuncia pone fin a una gestión que quedó marcada por fuertes controversias dentro de la comunidad universitaria internacional de París, en particular por las decisiones vinculadas a derechos humanos, la política institucional y el posicionamiento ideológico de la Casa Argentina.