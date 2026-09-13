Del Potro, el único argentino que todavía aparece en lo más alto de una racha histórica

El tandilense conquistó el US Open en 2009 y se convirtió en el último tenista masculino nacido fuera de Europa en ganar un Grand Slam. Con el título de Alexander Zverev en Nueva York, la marca de Del Potro continúa vigente 17 años después.

13/09/2026

La consagración de Alexander Zverev en el US Open 2026 volvió a poner en escena una particular estadística del tenis mundial: Juan Martín Del Potro continúa siendo el último campeón masculino de Grand Slam nacido fuera de Europa. La marca se mantiene desde aquella inolvidable conquista del tandilense en Nueva York, en 2009.

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Del Potro consiguió aquel título el 13 de septiembre de 2009, cuando tenía apenas 20 años. En una campaña memorable, derrotó al español Rafael Nadal en semifinales y luego protagonizó una final histórica frente a Roger Federer, por entonces número uno del mundo y ganador de las cinco ediciones anteriores del torneo.

La definición ante Federer fue un verdadero maratón. El argentino perdió el primer set, reaccionó para quedarse con el segundo en el tie-break y volvió a quedar abajo en el tercero. Sin embargo, logró imponerse nuevamente en el desempate del cuarto parcial y terminó cerrando el partido por 3-6, 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (7-4) y 6-2.

Aquella victoria significó el primer y único título de Grand Slam de la carrera de Del Potro, pero también tuvo una dimensión histórica: fue el último torneo grande ganado por un tenista masculino no europeo. Desde entonces, el dominio del tenis europeo en los cuatro Grand Slam se mantuvo de manera casi permanente.

La particularidad adquiere todavía más valor al recordar que durante estos años pasaron por el circuito algunas de las máximas figuras de la historia reciente, mientras que ningún jugador nacido fuera de Europa logró volver a conquistar uno de los cuatro grandes.

Y el recuerdo se reactualizó este domingo en el mismo escenario donde comenzó todo. Zverev derrotó a Ben Shelton y conquistó por primera vez el US Open, sumando además su segundo Grand Slam de la temporada, pero la marca de Del Potro permaneció intacta.

Así, 17 años después de aquella noche inolvidable en Nueva York, Del Potro continúa ocupando un lugar único en la historia reciente del tenis: es el último campeón masculino de Grand Slam nacido fuera de Europa y el argentino que todavía aparece en lo más alto de una racha que parece no encontrar sucesor.