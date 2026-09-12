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Sarmiento fue goleado en su visita a San Martín de Formosa y jugará la Reválida

El Profe cayó por un contundente 3 a 0 por la octava fecha de la Fase Campeonato del Federal A. Tampoco podrá jugar Copa Argentina la próxima temporada.

13/09/2026

Sarmiento de La Banda sufrió una dura derrota este domingo al caer por 3 a 0 ante San Martín de Formosa, como visitante, por la octava fecha de la Fase Campeonato del Federal A.

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El conjunto formoseño golpeó rápido y encaminó el partido en el primer tiempo. Ricardo Tapia apareció a los 11 y 20 minutos para marcar el 1-0 y el 2-0, respectivamente. A los 31’, Mauro Siergiejuk amplió la diferencia y estableció el 3-0 que sería definitivo.

Con este resultado, Sarmiento quedó definitivamente fuera de la pelea por los puestos de clasificación y deberá disputar la Reválida. Además, la derrota también significó que el equipo de La Banda se quedara sin posibilidades de acceder a la próxima edición de la Copa Argentina.

El Profe quedó séptimo con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, además de haber quedado libre en una de las jornadas. En la próxima fecha, Sarmiento de La Banda recibirá a Defensores de Villa Ramallo, en busca de recuperarse y comenzar de la mejor manera la nueva etapa del torneo.

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