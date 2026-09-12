Sarmiento fue goleado en su visita a San Martín de Formosa y jugará la Reválida

El Profe cayó por un contundente 3 a 0 por la octava fecha de la Fase Campeonato del Federal A. Tampoco podrá jugar Copa Argentina la próxima temporada.
Sarmiento de La Banda sufrió una dura derrota este domingo al caer por 3 a 0 ante San Martín de Formosa, como visitante, por la octava fecha de la Fase Campeonato del Federal A.
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El conjunto formoseño golpeó rápido y encaminó el partido en el primer tiempo. Ricardo Tapia apareció a los 11 y 20 minutos para marcar el 1-0 y el 2-0, respectivamente. A los 31’, Mauro Siergiejuk amplió la diferencia y estableció el 3-0 que sería definitivo.
Con este resultado, Sarmiento quedó definitivamente fuera de la pelea por los puestos de clasificación y deberá disputar la Reválida. Además, la derrota también significó que el equipo de La Banda se quedara sin posibilidades de acceder a la próxima edición de la Copa Argentina.
El Profe quedó séptimo con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, además de haber quedado libre en una de las jornadas. En la próxima fecha, Sarmiento de La Banda recibirá a Defensores de Villa Ramallo, en busca de recuperarse y comenzar de la mejor manera la nueva etapa del torneo.