La importancia de poner límites en nuestras relaciones

Establecer límites es fundamental para mantener relaciones saludables. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 70% de las personas experimentan ansiedad por no saber decir 'no'.

13/09/2026

En el ámbito de temas varios, aprender a poner límites es esencial para garantizar nuestro bienestar emocional. En el contexto actual, donde las demandas laborales y sociales son constantes, muchas personas se sienten abrumadas y terminan cediendo a las expectativas ajenas.

La culpa a menudo acompaña el acto de decir 'no', pero es importante recordar que establecer límites no solo es un derecho, sino también una necesidad. Según la psicóloga argentina Ana M. López, poner límites claros nos ayuda a cuidar nuestra salud mental y emocional.

Un dato interesante es que, en la última década, se ha incrementado el interés por la salud mental en Argentina, impulsando a más personas a buscar herramientas para comunicarse de manera efectiva. Esto incluye aprender a expresar nuestras necesidades sin temor a decepcionar a otros.

Para poner límites sin sentir culpa, es crucial practicar la asertividad. Esto implica ser claros y directos en nuestras comunicaciones, evitando rodeos que puedan confundir a los demás. La asertividad no solo nos permite defender nuestros derechos, sino que también fomenta el respeto mutuo.

Un ejercicio útil es identificar nuestras propias necesidades y deseos. Hacer una lista de situaciones en las que hemos sentido que nuestros límites han sido vulnerados puede ayudarnos a reconocer patrones y a establecer reglas claras para futuras interacciones.

En la era digital, las redes sociales también juegan un rol en la forma en que comunicamos nuestros límites. Cada vez es más común ver publicaciones que abordan la importancia de cuidar nuestro espacio personal, lo que refleja un cambio cultural hacia la priorización del bienestar individual.

Finalmente, es importante recordar que poner límites forma parte del proceso de crecimiento personal y desarrollo emocional. Al practicar esta habilidad, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también enseñamos a los demás a respetar nuestros deseos y necesidades.