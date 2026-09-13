El Maratón de EL LIBERAL ya tiene fecha y prepara una nueva gran fiesta del atletismo

La edición 67 se correrá el 1 de noviembre desde las 8, con las tradicionales pruebas de 21 y 10 kilómetros. La competencia llevará el nombre “115 Años del Banco Santiago del Estero” y repartirá más de 50 millones de pesos entre premios y sorteos.

13/09/2026

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición del Maratón de EL LIBERAL, una de las competencias más importantes y tradicionales del atletismo argentino. La edición 67 se disputará el próximo 1 de noviembre desde las 8, con la participación de corredores de Santiago del Estero, distintas provincias del país y también atletas internacionales.

La competencia llevará este año la denominación “115 Años del Banco Santiago del Estero” y volverá a tener como principales protagonistas a las carreras de 21 y 10 kilómetros. Como sucede en cada edición, se espera una importante presencia de atletas que llegan con diferentes objetivos: competir por los primeros lugares, mejorar sus marcas o simplemente disfrutar de una de las grandes fiestas deportivas de la provincia.

Uno de los grandes atractivos será la importante suma destinada a premios y sorteos. En total, se entregarán más de 50 millones de pesos, mientras que el sorteo final tendrá un premio de 15 millones de pesos para el ganador o la ganadora. En caso de que la persona favorecida sea socia o socio de Tarjeta Sol, el monto se duplicará.

Pero habrá más premios durante la jornada. Quienes se inscriban también podrán participar por 25 premios de 150.000 pesos, que igualmente podrán duplicarse para los socios de Tarjeta Sol. A esto se sumarán dos órdenes de compra de Tu Mundo Constructor, por 3 y 2 millones de pesos, respectivamente.

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la página web de EL LIBERAL, por lo que los corredores ya pueden comenzar a asegurarse su lugar en la competencia. La organización cuenta además con el respaldo de BSE, Tarjeta Sol, Gobierno de la Provincia, Municipalidad de la Capital, Tu Mundo Constructor, Lo Bruno Automotores, McDonald's, Secco-Bio Frutt y Farmacia La Esquina.

El crecimiento del running y de las escuelas de atletismo en Santiago del Estero hace que los representantes locales tengan una presencia cada vez mayor en este tipo de competencias. Por eso, una vez más, se espera que los atletas santiagueños sean protagonistas tanto en los 21 kilómetros como en los 10 kilómetros.

El Maratón de EL LIBERAL se ganó con el paso de los años un lugar destacado dentro del calendario deportivo nacional. Su historia, la cantidad de participantes y el acompañamiento del público lo convirtieron en un evento que trasciende lo estrictamente competitivo. El próximo 1 de noviembre, Santiago volverá a vivir una jornada atlética multitudinaria.