Los elogios de Briatore para Colapinto tras su gran actuación en el GP de España

El piloto argentino terminó séptimo en Madrid, sumó seis puntos para Alpine y recibió un fuerte reconocimiento de Flavio Briatore por su rendimiento durante todo el fin de semana. La escudería también celebró con una nueva versión del popular “Colapuntos”.

13/09/2026

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en el Gran Premio de España y terminó séptimo con su Alpine A526, resultado que le permitió sumar seis puntos en el campeonato. Su actuación no pasó desapercibida y recibió los elogios de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa.

Después de la carrera, Briatore destacó el objetivo que Alpine se había planteado para la fecha: terminar por delante de Racing Bulls y achicar la diferencia en el Campeonato de Constructores. “El objetivo con el que llegamos a este fin de semana era terminar por delante de Racing Bulls y reducir la diferencia con ellos en el Campeonato de Constructores. Lo conseguimos, así que podemos estar satisfechos con el resultado de la carrera de hoy”, señaló.

El italiano también resaltó especialmente el desempeño de Colapinto a lo largo de los tres días de actividad en el circuito Madring. “Franco hizo un trabajo espectacular durante todo el fin de semana y sumó seis puntos muy valiosos para el equipo”, afirmó Briatore.

La situación de Pierre Gasly fue diferente. El francés largó desde una posición que condicionó la estrategia y Alpine decidió mantenerlo en pista durante más tiempo con la expectativa de que apareciera un Safety Car que pudiera modificar el escenario de la carrera. “Teniendo en cuenta dónde clasificó y desde dónde largaba, la única opción que teníamos para intentar sumar puntos era mantenerlo en pista y esperar poder beneficiarnos de un Safety Car. Otros equipos a nuestro alrededor hicieron lo mismo”, explicó Briatore.

Además de los elogios de su asesor ejecutivo, Alpine encontró una particular manera de celebrar los seis puntos conseguidos por el argentino. En sus redes sociales, la escudería tomó el popular apodo de “Colapuntos” y lo convirtió en “Colapoints”: “Franco Colapinto... Franco COLAPOINTSSS”, publicó junto a un video del piloto argentino.

De esta manera, Colapinto volvió a responder en la pista y consiguió uno de sus mejores resultados de la temporada con Alpine. Los seis puntos obtenidos en el Gran Premio de España también significaron una cosecha importante para el equipo en su pelea dentro del Campeonato de Constructores.