En la última y por un penal, Belgrano rescató un empate ante Sarmiento en Junín

El Verde y el Pirata empataron 1 a 1 en el estadio Eva Perón, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El campeón del fútbol argentino lo igualó en el final.

13/09/2026

Belgrano rescató un punto agónico ante Sarmiento en Junín. El Pirata igualó 1 a 1 en la última jugada del partido, cuando Lucas Passerini convirtió de penal y evitó una derrota que lo hubiera complicado en su pelea por meterse en los playoffs.

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El conjunto cordobés volvió a mostrar una de sus principales dificultades: la falta de eficacia. Belgrano tuvo el control de la pelota durante buena parte del encuentro, pero no logró transformar ese dominio en situaciones claras de gol.

Sarmiento planteó el partido de manera inteligente. El Verde sabía que Belgrano iba a asumir el protagonismo y decidió cederle la iniciativa para esperar y atacar rápidamente cada vez que recuperaba la pelota. De esa manera encontró el penal que Marabel convirtió en dos tiempos para poner el 1-0.

Con la ventaja, Sarmiento volvió a replegarse y le entregó la pelota al Pirata. Belgrano tuvo mayor posesión y avanzó sobre el campo rival, pero con el paso de los minutos perdió claridad y comenzó a caer en la desesperación. El Verde, mientras tanto, se mostró cómodo con su plan y defendió sin quedar encerrado contra su propio arco.

En el segundo tiempo, Belgrano mejoró y se instaló cada vez más cerca del área local, aunque continuó sin encontrar los caminos para generar peligro concreto. Cuando parecía que Sarmiento se quedaba con la victoria, llegó la última acción del encuentro: una mano dentro del área le dio un penal al Pirata.

Passerini no falló desde los doce pasos, convirtió el 1-1 y le permitió a Belgrano llevarse un punto valioso de Junín. El equipo cordobés sigue en carrera por un lugar en los playoffs y mantiene viva la ilusión de defender la corona.