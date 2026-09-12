Con gol de Di María, Rosario Central venció a Tigre en Victoria por el Clausura

El Canalla se impuso por 1 a 0 ante el Matador en el estadio José Dellagiovanna, por la novena fecha.

13/09/2026

Rosario Central consiguió un triunfo importante en su visita a Tigre. El equipo rosarino se impuso 1 a 0 en Victoria por el Torneo Clausura, en un partido parejo, friccionado y con pocas situaciones claras.

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El encuentro tuvo más lucha que fútbol durante buena parte de su desarrollo. Tigre contó con la primera ocasión importante, cuando una pelota quedó dentro del área y Banegas no pudo acertar al arco. Central respondió con algunas aproximaciones de Jaminton Campaz y Enzo Copetti, aunque sin demasiado peligro.

El partido se destrabó a los 54 minutos. Campaz cayó dentro del área después de una infracción de Valentín Moreno y, tras la revisión del VAR, el árbitro sancionó penal. Ángel Di María tomó la responsabilidad y ejecutó un zurdazo cruzado, lejos del alcance de Felipe Zenobio, para poner el 1 a 0.

A partir de allí, el conjunto dirigido por Jorge Almirón tuvo que defender la ventaja. Tigre fue en busca del empate y Central apostó por cerrar los caminos y aguantar el resultado. Alan Rodríguez tuvo una buena oportunidad para liquidar el partido, pero su remate se fue desviado. Sobre el final, además, Coronel fue expulsado por doble amarilla y el Canalla terminó jugando con diez.

Pese a todo, Rosario Central consiguió sostener la diferencia y se llevó tres puntos de enorme valor. El Canalla quedó en puestos de clasificación en la Zona B y se acercó a tres puntos de la cima de la Tabla Anual.

Una vez más, Di María fue decisivo. El delantero, que atraviesa molestias por una pubalgia, volvió a asumir la responsabilidad y apareció cuando el equipo más lo necesitaba. Central ganó con poco, pero tuvo a Fideo, y eso volvió a marcar la diferencia.