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Cómo quedó Franco Colapinto en el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de España

El piloto argentino terminó séptimo en Madrid, sumó seis puntos y llegó a 27 en la temporada. Con este resultado, se mantiene en el 12° puesto de la clasificación general de la Fórmula 1.

13/09/2026

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 y cerró un gran fin de semana en Madrid. El argentino terminó séptimo en el Gran Premio de España, agregó seis unidades a las 21 que tenía antes de la carrera y alcanzó los 27 puntos en el campeonato.

El piloto de Alpine había largado desde la novena posición y consiguió avanzar dos lugares durante la competencia para cruzar la bandera a cuadros en el séptimo puesto. De esta manera, quedó muy cerca de repetir su mejor resultado en la categoría, el sexto lugar conseguido esta temporada en el Gran Premio de Canadá.

Con los seis puntos obtenidos en el circuito de Madring, Colapinto se mantiene en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos. El argentino está por delante de Oliver Bearman, que suma 18 puntos, y por detrás de Arvid Lindblad, quien acumula 31 unidades.

La victoria en España fue para Andrea Kimi Antonelli, que llegó a los 292 puntos y amplió su ventaja en la cima del campeonato. El piloto de Mercedes es escoltado por su compañero George Russell, con 211, mientras que Lewis Hamilton, Lando Norris y Charles Leclerc completan los primeros cinco lugares.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, había terminado originalmente en una posición puntuable, pero recibió una penalización por exceso de velocidad en el pit lane y cayó hasta el 13° lugar. Por ese motivo, quedó fuera de la zona de puntos.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 292 puntos
  2. George Russell (Mercedes) — 211 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) — 191 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) — 186 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) — 167 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing) — 145 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) — 120 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) — 71 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) — 59 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) — 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 31 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) — 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) — 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) — 10 puntos
  15. Nico Hulkenberg (Audi) — 7 puntos
  16. Carlos Sainz (Williams) — 6 puntos
  17. Alexander Albon (Williams) — 5 puntos
  18. Esteban Ocon (Haas F1 Team) — 3 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin Racing) — 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) — 1 punto
  21. Lance Stroll (Aston Martin Racing) — 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 puntos
  23. Sergio Pérez (Cadillac) — 0 puntos

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