Con dos regresos, el probable once de Boca para visitar a San Pablo

El equipo de Rodolfo Arruabarrena defenderá este martes en el Morumbí la ventaja 1-0 conseguida en La Bombonera.

13/09/2026

Boca llega al trascendental encuentro después de vencer 3-1 a Central Córdoba por el Torneo Clausura, en un partido en el que el entrenador preservó a varios de sus titulares. Ahora, Arruabarrena volverá a poner lo mejor que tiene para intentar asegurar la clasificación a las semifinales de la competencia internacional.

La principal novedad estará en el mediocampo. Milton Delgado dejó atrás la distensión muscular que lo marginó de los últimos tres partidos y, si responde bien en las últimas prácticas, volverá a la titularidad en lugar de Tomás Belmonte. De esta manera, compartirá la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, en busca de recuperar marca y equilibrio.

Además, Álvaro Montero regresó a Buenos Aires luego de viajar de urgencia a Colombia por el fallecimiento de su abuela. El arquero se entrenó nuevamente a la par del plantel y será titular ante San Pablo. Así, Boca recupera dos piezas importantes para un partido clave, en el que intentará defender la ventaja obtenida en la ida con el gol de Miguel Merentiel y avanzar entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

La posible formación de Boca ante San Pablo

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.