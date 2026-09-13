Detienen en Apolinario Saravia a un hombre con orden de captura de Jujuy

Un hombre de 53 años fue detenido en Apolinario Saravia por tener un pedido de captura vigente de la justicia de Jujuy.

13/09/2026

En un operativo realizado por efectivos policiales de Salta, se logró la detención de un hombre de 53 años en la localidad de Apolinario Saravia. Este individuo, originario de la provincia de Jujuy, contaba con un pedido de captura vigente emitido por la justicia jujeña. La detención tuvo lugar en la noche de días pasados, mientras los oficiales se encontraban realizando tareas de prevención en las calles de la mencionada localidad.

Según informes oficiales, el procedimiento se llevó a cabo cuando los integrantes de la Brigada de Investigaciones y el personal de Seguridad Vial detuvieron a un automóvil en el que se desplazaba el sospechoso. Al solicitarle la identificación, los agentes descubrieron que se trataba de un hombre de 53 años, con residencia en Jujuy. Este hallazgo llevó a los oficiales a realizar una consulta en la base de datos policial para verificar su situación legal.

Tras la consulta, los funcionarios policiales del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas confirmaron que el detenido tenía un pedido de captura en su contra. Este pedido había sido emitido por una Fiscalía jujeña, lo que motivó a los agentes a notificar a la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia sobre la situación del individuo.

La Fiscalía, al recibir la información sobre el pedido de captura, dio instrucciones precisas para proceder con la detención del sujeto. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la sede de la Brigada de Investigaciones 9, donde se realizaron los trámites pertinentes antes de remitirlo a las autoridades judiciales de Jujuy.

Este tipo de operativos son parte de las estrategias de seguridad implementadas en la región, que buscan fortalecer la colaboración entre distintas fuerzas policiales y asegurar que los individuos con cuentas pendientes con la justicia sean llevados ante los tribunales correspondientes. Los efectivos de la policía de Salta continúan llevando a cabo patrullajes para garantizar la seguridad de la población.

La detención de este hombre subraya la importancia del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de las diferentes provincias, lo cual es fundamental para combatir la delincuencia y mantener el orden público en las localidades fronterizas. Las autoridades de Apolinario Saravia han expresado su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.