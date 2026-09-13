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El CAMM N° 3 dio a conocer su cronograma de atención médica y servicios

El centro de salud del barrio Ampliación Primero de Mayo detalló los días y horarios de atención de médicos, especialistas y servicios de Enfermería, Inmunización y Testeos.

13/09/2026

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 3 del barrio Ampliación Primero de Mayo informó a la comunidad el cronograma de atención de profesionales y los servicios disponibles de lunes a viernes, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a distintas prestaciones de salud.

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De acuerdo con el cronograma difundido, los lunes atenderá el Dr. Sández, médico clínico, a partir de las 14:30hs. Los martes, la atención estará a cargo de la Dra. Gabriela Faisal, médica clínica, a las 09; el Dr. Díaz Chevalier, médico clínico, a las 15; y el odontólogo Nicolás Banegas, a las 14:30hs.

Los miércoles, desde las 08 atenderá el odontólogo Jorge Bravo, mientras que la obstetra Lic. Viviana Herrera lo hará también a las 08:00. Por su parte, el oftalmólogo Dr. Estévez brindará atención a partir de las 13:30hs.

En tanto, los jueves se ofrecerá atención odontológica con Jorge Bravo a las 08 y Nicolás Banegas a las 14:30hs. También atenderá la pediatra Dra. Silvina Botta, desde las 8:30hs; la obstetra Lic. Liliana Martínez, a partir de las 13:30hs; y continuará la atención obstétrica.

Finalmente, los viernes la obstetra Lic. Viviana Herrera atenderá desde las 08. El CAMM N° 3 también cuenta con diferentes servicios destinados a la atención y prevención de la salud.

El área de Enfermería funciona de lunes a viernes de 07 a 19hs. El servicio de inmunización se brinda los martes y jueves de 08 a 12 y de lunes a viernes de 13 a 19. Y los Testeos se efectúan de lunes a viernes de 08 a 12, y los miércoles también de 14 a 19.

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