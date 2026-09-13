Cómo evoluciona Mammana tras la operación por la grave lesión que sufrió en Vélez

El defensor sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax tras un choque con Tomás Marchiori. Fue operado de urgencia y permanece internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, donde el club informó que presenta una muy buena evolución.

13/09/2026

Emanuel Mammana continúa con su recuperación luego de la grave lesión que sufrió durante el empate entre Newell's y Vélez. El defensor del Fortín debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras presentar múltiples fracturas de costillas y un neumotórax como consecuencia de un fuerte choque con su compañero Tomás Marchiori.

Este domingo, Vélez llevó tranquilidad al comunicar el estado de salud del exdefensor de River. “Emmanuel Mammana se encuentra internado en la Clínica Zabala de CABA, continúa con muy buena evolución. Se le realizan estudios de rutina para control y seguimiento de su patología”, informó la institución de Liniers.

La lesión se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo. Tras un centro al área, Marchiori salió a despejar la pelota y, en su movimiento, impactó contra su compañero. La jugada continuó con una doble salvada de Lucas Robertone sobre la línea, mientras Mammana quedó tendido en el campo de juego y mostró claros signos de dolor.

El defensor no pudo continuar en el encuentro y fue reemplazado por Lisandro Magallán. Debido a la gravedad del cuadro, Mammana fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Mujer, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y se le colocó un tubo de avenamiento pleural.

Según había informado Vélez, el futbolista sufrió un “traumatismo de hemitórax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y neumotórax”. Ahora, permanece internado y bajo controles médicos, mientras el club destacó su “muy buena evolución” tras la operación.