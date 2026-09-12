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Mitre y Chaco For Ever no pasaron del cero en el 8 de Abril

El Aurinegro y el conjunto chaqueño igualaron en el Dres. Castiglione 0 a 0 por la fecha 29 de la Primera Nacional. Los santiagueños se alejan del Reducido.

13/09/2026

Mitre y Chaco For Ever no pudieron sacarse ventajas este domingo en el 8 de Abril, donde igualaron 0 a 0 por la fecha 29 de la Primera Nacional.

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El conjunto dirigido por Claudio “Pampa” Biaggio sumó un nuevo empate y quedó en el 12° puesto con 32 puntos, producto de seis victorias, 14 empates y nueve derrotas. El resultado lo mantiene alejado de los puestos de Reducido cuando quedan cada vez menos fechas para el cierre de la fase regular.

Ahora, Mitre deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en su próximo compromiso. El Aurinegro visitará a Acassuso, en un partido clave para intentar volver a sumar de a tres y mantener sus aspiraciones en el torneo.

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