Reforma electoral: el Gobierno de Milei llega al Senado sin los votos y presiona a sus aliados

El oficialismo buscará avanzar esta semana con el proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque reconoce que todavía no tiene garantizado el respaldo necesario.

13/09/2026

Con la reelección de Javier Milei en 2027 como uno de sus principales objetivos, el Gobierno nacional intentará avanzar esta semana con el tratamiento de la reforma electoral en el Senado, pese a que el oficialismo reconoce que todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobarla. La estrategia libertaria estará puesta en negociar con los aliados y transformar el debate legislativo en una herramienta para ordenar el escenario político de cara al próximo año.

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La iniciativa será discutida en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, donde La Libertad Avanza enfrenta un panorama complejo. Dentro del oficialismo admiten las dificultades para reunir los apoyos, aunque mantienen una postura optimista y confían en que las conversaciones con los distintos sectores permitirán destrabar el proyecto.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de las elecciones PASO, una modificación que genera resistencia entre distintos sectores políticos, especialmente porque las primarias funcionan como una instancia para ordenar las internas partidarias. En ese contexto, un integrante de la mesa política del Gobierno reconoció: “No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”.

Desde el Ejecutivo consideran que la reforma terminó convirtiéndose también en una herramienta de negociación de los gobernadores y partidos aliados, que buscan utilizar el debate electoral para anticipar definiciones y acuerdos de cara a 2027. En la Casa Rosada interpretan que esos sectores intentan aprovechar la discusión para acelerar el cierre de alianzas electorales.

El PRO y los gobernadores del Norte aparecen entre los sectores más reticentes a acompañar sin modificaciones la eliminación o eventual suspensión de las PASO. En ese escenario, el Gobierno endureció su postura y transmitió que el respaldo a la reforma será tenido en cuenta a la hora de definir futuros acuerdos políticos.

La advertencia fue atribuida al entorno de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. “Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, señaló un funcionario cercano a la hermana del Presidente.

El oficialismo también mantiene conversaciones con el PRO, que todavía no terminó de definir una postura unificada. El diputado Cristian Ritondo, uno de los dirigentes que participa del diálogo con La Libertad Avanza para avanzar en acuerdos electorales, dejó abierta la posibilidad de “discutir alternativas” sobre las primarias.

La reforma electoral forma parte de los principales proyectos que el Gobierno pretende impulsar durante los próximos meses e incluye también el tratamiento de Ficha Limpia y modificaciones al financiamiento de los partidos políticos. La intención oficial es acelerar las conversaciones luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtiera sobre la necesidad de comunicar con anticipación cualquier modificación en las reglas de votación que pretenda aplicarse en los próximos comicios.

El diálogo con los gobernadores está encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que el armado político nacional está a cargo de Eduardo “Lule” Menem. Desde el oficialismo dejaron en claro que los mandatarios que acompañen la reforma tendrán una consideración diferente en las futuras negociaciones.

En el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, habilitará este martes el debate. Sin embargo, dentro de la bancada libertaria reconocen que el resultado dependerá de los acuerdos políticos que logre cerrar la Casa Rosada.

El Gobierno tendrá por delante dos meses de negociaciones para intentar convertir la falta de votos actual en un acuerdo que permita aprobar la reforma. Para La Libertad Avanza, el debate sobre las reglas electorales no solo define cómo se votará en 2027, sino que también puede ser una pieza clave para construir el mapa de alianzas que acompañará a Milei en su búsqueda de la reelección.