La CGT advirtió que no descarta un paro si el Gobierno no abre un canal de diálogo

Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la central obrera, cuestionó el deterioro del empleo, el endeudamiento de las familias y la situación de los jubilados. “En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo.

13/09/2026

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, advirtió que la central obrera no descarta realizar una medida de fuerza antes de fin de año si el Gobierno nacional no habilita un canal de diálogo para abordar los principales reclamos del movimiento sindical.

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“Es algo que nunca descartamos”, respondió Jerónimo al ser consultado sobre la posibilidad de un paro, aunque aclaró que no es la alternativa que la CGT considera prioritaria. “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”, agregó, y sostuvo que la intención de la central es encontrar mecanismos de negociación que permitan resolver los problemas que afectan al mundo laboral.

La advertencia se produjo un día después de que Jerónimo y otros dirigentes sindicales participaran en el Vaticano de una audiencia con el papa León XIV, en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti. El encuentro reunió durante tres jornadas a representantes sindicales, empresarios, académicos y movimientos populares de distintos países.

Antes de la audiencia, la delegación de la CGT entregó al Pontífice un documento con un diagnóstico sobre la situación argentina, en el que planteó la pérdida de puestos de trabajo, el endeudamiento de los hogares y el deterioro de los ingresos de los jubilados.

Jerónimo explicó que, debido al carácter protocolar de la audiencia papal, no había espacio para profundizar sobre la situación particular de Argentina, por lo que decidieron presentar sus reclamos por escrito.

Desde Roma, el dirigente sindical destacó además que el mensaje de León XIV estuvo centrado en la necesidad del diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos entre sectores con intereses diferentes.

“En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo Jerónimo en declaraciones radiales. Según planteó, una de las principales preocupaciones que observa la central obrera es la pérdida del empleo y el temor de los trabajadores a quedar sin trabajo.

El dirigente también cuestionó la situación de los hogares endeudados y vinculó el problema con las decisiones económicas adoptadas por el Gobierno. En ese sentido, rechazó que el endeudamiento familiar pueda ser considerado exclusivamente como una cuestión entre particulares y sostuvo que las políticas oficiales tienen incidencia sobre la capacidad de las familias para afrontar sus obligaciones.

La CGT mantiene así una postura que combina el rechazo a las medidas que considera perjudiciales para los trabajadores con la búsqueda de una instancia de negociación con el Poder Ejecutivo.

Jerónimo y el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerardo Martínez, también aprovecharon su presencia en el Vaticano para plantear al Papa la posibilidad de mantener un encuentro durante su próxima visita a la Argentina.

La visita de León XIV al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y ya quedó definida una reunión con la CGT para el lunes 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), con participación de representantes sindicales, empresarios y movimientos sociales.

Mientras tanto, la conducción de la central obrera tiene previsto reunirse durante la próxima semana para definir los pasos a seguir. La posibilidad de una medida de fuerza dependerá, según anticipó Jerónimo, de la respuesta del Gobierno y de si finalmente se habilita un canal de diálogo para discutir los reclamos sindicales.