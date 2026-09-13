Cómo proceder si la AFIP solicita la actualización de tus datos

En 2023, la AFIP implementó nuevas medidas para la actualización de datos, que afectan a miles de contribuyentes en Argentina. Este artículo te guiará sobre qué hacer si recibes un requerimiento de este tipo.

13/09/2026

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) es el organismo encargado de la recaudación de impuestos en Argentina y, en 2023, ha intensificado sus esfuerzos para mantener actualizada la información de los contribuyentes. Si recibiste una notificación para actualizar tus datos, es crucial que sigas los pasos adecuados para evitar inconvenientes futuros.

La actualización de datos puede ser solicitada por diversas razones, como cambios en tu situación laboral, modificación de tu estado civil o incluso cambios en tu actividad económica. En cualquier caso, es recomendable que no ignores la solicitud, ya que podría derivar en sanciones o complicaciones en tu situación fiscal.

Primero, es importante que verifiques la notificación que has recibido. Esta puede llegar por correo electrónico, a través de la página web de la AFIP o en tu domicilio. Asegúrate de que la comunicación sea oficial y provenga de la AFIP para evitar fraudes.

Una vez confirmada la validez de la notificación, deberás ingresar al portal de la AFIP con tu clave fiscal. Desde allí, podrás acceder a la sección correspondiente para realizar la actualización de tus datos. Es fundamental que tengas a mano toda la documentación necesaria que respalde los cambios que vas a informar.

La AFIP ofrece diferentes canales de atención al contribuyente. Si tienes dudas sobre cómo proceder, puedes comunicarte a través de su línea telefónica o visitar una de sus delegaciones. No dudes en solicitar ayuda si el proceso te resulta confuso o complejo.

Recuerda que mantener tus datos actualizados es esencial para cumplir con tus obligaciones fiscales y evitar problemas futuros. La AFIP tiene acceso a una amplia base de datos y puede detectar inconsistencias que podrían llevar a auditorías o sanciones fiscales.

Finalmente, es recomendable hacer un seguimiento periódico de tu situación en la AFIP. Acceder a tu cuenta regularmente te permitirá estar al tanto de cualquier requerimiento y garantizar que tu información siempre esté al día, lo que facilitará tus trámites fiscales y evitará sorpresas inesperadas.