Presti respaldó a Trump por Malvinas y ratificó que Argentina buscará recuperar la soberanía por la vía pacífica

El ministro de Defensa consideró que las declaraciones del presidente estadounidense sobre un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido buscan una “solución pacífica”.

13/09/2026

El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas y aseguró que el Gobierno argentino interpreta las palabras del presidente estadounidense como un llamado a encontrar una salida pacífica a la disputa de soberanía con el Reino Unido.

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Trump había advertido que un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas sería “un desastre potencial”, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de intervenir para evitar una escalada.

“Lo veo en realidad como una declaración que hace el presidente de Estados Unidos referente a esta situación, que para mi punto de vista, no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a todo este tema”, sostuvo Presti.

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario remarcó que la cuestión Malvinas es abordada de manera coordinada dentro del Gobierno y señaló que Javier Milei y el canciller Pablo Quirno analizan las declaraciones del mandatario estadounidense.

“Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y, así como también está en nuestra Constitución, sabemos que la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las islas es de manera pacífica”, afirmó el ministro.

Presti también destacó el vínculo estratégico entre la Argentina y Estados Unidos en materia de defensa. Según explicó, la alianza con Washington permite al país incorporar equipamiento y fortalecer su posicionamiento en el Atlántico Sur, aunque aclaró que esto no modifica el reclamo argentino sobre las islas.

“Nosotros tenemos hechos concretos que demuestran la presencia argentina en el Atlántico Sur. Y al mismo tiempo, tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico”, sostuvo.

En ese contexto se inscribe uno de los principales proyectos de infraestructura militar del Gobierno: la Base Naval Integrada de Ushuaia, cuya construcción, según confirmó Presti, comenzará en enero de 2027.

La obra contempla una inversión de 450 millones de dólares, financiada íntegramente por el Estado argentino y distribuida en cuatro etapas a lo largo de cuatro años. El proyecto incluye un muelle de 585 metros, instalaciones para logística antártica, edificios de servicios marítimos, urbanización del predio y la relocalización de la actual base naval, además de viviendas para el personal.

El primer tramo de 240 metros del muelle está proyectado para completarse en 18 meses desde el inicio de los trabajos y permitiría recibir embarcaciones de la División Patrulla Austral. La finalización de todo el proyecto está prevista para 2029.

El objetivo estratégico es convertir a Ushuaia en un polo logístico del Atlántico Sur y puerta de entrada a la Antártida, articulado con la Base Antártica Conjunta Petrel.

“El presidente me ha indicado expresamente poner máximo empeño en levantar nuestra base naval en Ushuaia. Esto nos va a permitir tener una mayor presencia y fortaleza en el Atlántico Sur”, explicó Presti.

Durante su visita a Tierra del Fuego, el ministro estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y mantuvo una reunión con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza. Según Presti, las autoridades provinciales respaldaron el proyecto y confirmaron su participación en el proceso de construcción.

El Ministerio de Defensa ya recibió los pliegos y los derivó a la Armada Argentina, que tiene previsto lanzar cinco licitaciones en simultáneo para los distintos componentes de la obra.

De esta manera, el Gobierno busca combinar la estrategia diplomática sobre Malvinas con un mayor despliegue argentino en el Atlántico Sur, mientras sostiene que el objetivo de recuperar la soberanía sobre las islas deberá alcanzarse exclusivamente mediante negociaciones y por la vía pacífica.