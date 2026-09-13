Milei busca reunirse con Trump para abordar la disputa por las Islas Malvinas

La Cancillería trabaja con la Casa Blanca y el Departamento de Estado para coordinar un encuentro formal entre ambos presidentes durante la Asamblea General de la ONU.

13/09/2026

El Gobierno argentino trabaja para concretar una reunión formal entre Javier Milei y Donald Trump durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, con un tema prioritario sobre la mesa: la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

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La Cancillería mantiene conversaciones con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado estadounidense para definir el encuentro, que podría concretarse entre el 21 y el 22 de septiembre, en el marco de la presencia de ambos mandatarios en Nueva York.

Milei y Trump ya tienen previsto coincidir el martes 22 de septiembre en un cóctel protocolar organizado por la administración republicana para los jefes de Estado que participarán de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, la intención argentina es avanzar hacia una reunión bilateral específica.

El objetivo de la Casa Rosada es que Milei pueda exponer ante Trump los derechos históricos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y, al mismo tiempo, conocer cuál es la posición del presidente estadounidense frente a la disputa con el Reino Unido.

El interés del Gobierno argentino tomó mayor fuerza luego de las recientes declaraciones de Trump, quien calificó como un “desastre potencial” un eventual conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las islas y dejó abierta la posibilidad de intervenir para evitar una escalada.

Trump también sostuvo que puede revisar sus posiciones y señaló que, si fuera involucrado en el conflicto, probablemente podría contribuir a solucionarlo. Sus dichos generaron repercusiones tanto en la Argentina como en el Reino Unido.

Para la administración de Milei, el vínculo con Trump constituye una oportunidad para fortalecer la posición argentina sobre la Cuestión Malvinas, aunque en la Casa Rosada son conscientes de que Washington mantiene una relación histórica y estratégica con Londres.

El presidente estadounidense, además, considera a Milei uno de sus principales aliados en América Latina, una relación que el Gobierno argentino busca aprovechar para avanzar en distintos objetivos de política exterior.

Sin embargo, una eventual mediación de Estados Unidos enfrenta importantes obstáculos. Trump debería equilibrar su relación con el Reino Unido y cualquier intervención dependería, en buena medida, de que Londres aceptara participar de una instancia de diálogo con la Argentina sobre la soberanía de las islas.

En ese escenario, el Gobierno argentino analiza otras alternativas para aumentar la presión diplomática sobre el Reino Unido. Entre ellas aparece la posibilidad de que Estados Unidos modifique su histórica posición de abstención en organismos multilaterales cuando se debate la Cuestión Malvinas.

También se mencionan eventuales medidas comerciales contra productos británicos que ingresan al mercado estadounidense y restricciones para empresas que participen de la explotación petrolera en las islas.

La estrategia, por ahora, apunta a consolidar el respaldo político de Washington sin depender exclusivamente de una mediación formal de Trump. Por eso, el eventual encuentro entre ambos presidentes podría convertirse en una instancia clave para que Milei plantee directamente la posición argentina y busque conocer hasta dónde está dispuesto a avanzar el mandatario estadounidense.

La definición de la agenda bilateral quedará atada a las negociaciones entre la Cancillería argentina, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, mientras ambos gobiernos terminan de coordinar las actividades de la Asamblea General de la ONU.