Pese al récord de exportaciones, la economía argentina crecería menos del 2% en 2026

La industria y la construcción profundizaron su caída y obligaron a las consultoras a revisar sus pronósticos. El crecimiento quedaría muy por debajo del 3,5% que proyectaba el FMI y del 2,1% previsto por el último REM del Banco Central.

13/09/2026

Pese a una gran cosecha, un récord de exportaciones, un superávit comercial superior a los USD 25.000 millones y un riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, la economía argentina tendría en 2026 un desempeño menor al esperado.

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Los últimos datos de industria y construcción correspondientes a julio, que mostraron un fuerte retroceso, llevaron a las consultoras a recalcular sus proyecciones. El escenario que comienza a consolidarse indica que el crecimiento de la economía durante este año quedaría por debajo del 2%.

La nueva estimación se encuentra muy lejos del 3,5% de crecimiento que proyectaba el FMI hace apenas unos meses. Incluso los economistas que mantenían una mirada más optimista fueron recortando sus pronósticos a medida que se conocieron los indicadores de actividad.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central ya había reducido la estimación del crecimiento del PBI al 2,1% para 2026, aunque ese cálculo fue realizado antes de conocerse el derrumbe registrado en julio por la industria y la construcción.

El escenario muestra una economía con sectores muy dinámicos y otros que todavía no encuentran un piso. Energía, agro y, en menor medida, minería presentan un fuerte crecimiento, pero el comportamiento de otras actividades de mayor peso en el PBI limita el resultado general.

Por eso, durante los últimos meses comenzó a utilizarse la figura de una “K” para describir la evolución de la actividad económica: mientras algunos sectores avanzan con fuerza, otros continúan en retroceso.

En paralelo, el Gobierno mantiene su decisión de no impulsar una expansión del gasto para estimular el consumo. La estrategia oficial quedó expuesta nuevamente con la última licitación del Tesoro, que logró renovar el 103% de los vencimientos de deuda, evitando una inyección adicional de pesos en la economía.

El equipo económico sostiene así su apuesta por preservar la estabilidad financiera, aun frente a la preocupación por la falta de recuperación del consumo y la situación de distintos sectores productivos.

La política monetaria también mantiene restricciones importantes. Por un lado, el Tesoro continúa renovando los vencimientos de deuda; por otro, las compras de dólares realizadas por el Banco Central con emisión de pesos se encuentran en niveles bajos, mientras que los elevados encajes sobre los depósitos limitan la capacidad de los bancos para prestar dinero.

La apuesta oficial es evitar una mayor emisión para impulsar la actividad. La lectura del Gobierno es que una inyección de pesos podría generar un efecto positivo de corto plazo, pero también aumentar la demanda de dólares si el consumo y la demanda de dinero no reaccionan, poniendo en riesgo la estabilidad financiera alcanzada.