Otro fin de semana negativo para los santiagueños: ninguno pudo ganar en sus respectivas competencias

Central Córdoba, Güemes, Mitre y Sarmiento no pudieron conseguir triunfos durante el fin de semana.

13/09/2026

El fin de semana volvió a dejar un saldo negativo para los equipos santiagueños que participan en las principales competencias del fútbol argentino. Central Córdoba, Güemes, Mitre y Sarmiento no pudieron ganar sus respectivos partidos y varios quedaron complicados en sus objetivos.

El viernes, Central Córdoba perdió 3 a 1 ante Boca en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Ferroviario continúa último en la Zona A y atraviesa un momento complicado en el campeonato.

Por su parte, Güemes tampoco pudo sumar de a tres. Este sábado cayó 2 a 0 ante Atlanta, por la fecha 29 de la Primera Nacional, y continúa último en su zona, en puestos de descenso. El Gaucho necesita una remontada prácticamente milagrosa para conseguir la permanencia.

Este domingo fue el turno de Mitre, que no pudo aprovechar su localía y empató 0 a 0 ante Chaco For Ever en el 8 de Abril. El Aurinegro no logró acercarse a los puestos de Reducido y, a esta altura del campeonato, se encuentra más cerca de la zona de descenso que de la pelea por el ascenso.

Finalmente, Sarmiento de La Banda sufrió un duro golpe al caer 3 a 0 ante San Martín de Formosa. El resultado dejó al Profe sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase por el ascenso en el Federal A, por lo que deberá afrontar la Reválida.