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El Team Olivera se destacó en el Campeonato Nacional Argentino de Taekwon-Do ITF

La delegación tuvo una destacada actuación en el certamen nacional realizado en Godoy Cruz, Mendoza, con importantes resultados en las categorías de Formas y Combate.

13/09/2026

El Team Olivera tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Argentino de Taekwon-Do ITF, que se desarrolló en Godoy Cruz, Mendoza, donde sus representantes lograron subir al podio en distintas disciplinas.

Delfina Vega Alvarado fue una de las grandes protagonistas de la jornada al quedarse con el primer puesto en Formas y también con el primer puesto en Combate, logrando un doble título nacional.

Por su parte, Benicio Savan Abdala también tuvo una gran actuación: obtuvo el primer puesto en Combate y finalizó tercero en Formas. Además, se destacó la participación de Bus. Santiago Álvarez II DAN, quien consiguió el segundo puesto en Combate.

Todos los competidores estuvieron dirigidos por el instructor Bus. Bautista Olivera II DAN, responsable del Team Olivera, que volvió a dejar una importante presencia en una competencia de alcance nacional.

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