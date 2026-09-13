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Policiales

Encontraron sin vida a una mujer de 56 años en una vivienda del barrio Libertad

El hallazgo se produjo este domingo por la tarde en un domicilio de calle Santa Rosa al 900. Un familiar llegó al lugar luego de recibir un mensaje de la mujer y dio aviso a la Policía.

13/09/2026
Foto Archivo.

Una mujer de 56 años fue encontrada sin vida este domingo por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Santa Rosa al 900, en el barrio Libertad de la ciudad Capital.

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Según la información policial, el hecho fue reportado alrededor de las 16:45, cuando un familiar se dirigió hasta el domicilio luego de recibir un mensaje de la mujer.

Al llegar al lugar, se constató que la mujer se encontraba sin signos vitales, por lo que se dio intervención a las autoridades correspondientes.

En el domicilio trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 8, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Zona Centro, que llevó adelante las primeras actuaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales intervinientes, que dispusieron las medidas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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