Tras el frío y las lloviznas, vuelve el calor a Santiago: ¿cómo seguirá el tiempo en los próximos días?

Luego de varias jornadas con bajas temperaturas, cielo cubierto y lloviznas, Santiago del Estero tendrá un progresivo ascenso térmico durante esta semana, con máximas que llegarán a los 30° hacia el viernes y sábado.
El frío todavía se hará sentir durante las primeras horas del lunes 14 de septiembre, en una jornada que tendrá cielo nublado y registros térmicos de entre 7° y 18°. Será la última jornada de la semana con características marcadamente frescas antes de que comience una rápida recuperación.
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A partir del martes, el escenario empezará a cambiar. La jornada se presentará con condiciones más agradables y una temperatura mínima de 10°, mientras que la máxima alcanzará los 22°.
El ascenso continuará el miércoles, cuando el termómetro llegará a los 26°, con una mínima estimada en 11°. De esta manera, el ambiente frío que predominó durante los últimos días irá quedando atrás de manera progresiva.
Para el jueves, el pronóstico ya anticipa una jornada mucho más templada, con 14° de mínima y 29° de máxima. La suba será todavía más evidente hacia el cierre de la semana, cuando las temperaturas se acerquen nuevamente a los valores propios de jornadas cálidas.
El viernes tendrá una mínima de 15° y una máxima de 30°, mientras que el sábado también alcanzará los 30°, aunque con una mañana bastante más agradable, con registros que partirán desde los 21°.
De esta manera, el tiempo presentará un marcado cambio durante la semana: del frío y la humedad de los últimos días a temperaturas cercanas o iguales a los 30°, en un ascenso que se irá haciendo evidente desde el martes y tendrá su punto más cálido hacia el próximo fin de semana.