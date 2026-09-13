Todos los resultados de la fecha 3 del Torneo Regional para los equipos santiagueños

La tercera fecha de la Región Centro dejó una jornada con varios triunfos visitantes. Central Argentino, FIDA, Unión de Lugones y Atlético Campo Gallo festejaron fuera de casa, mientras que 25 de Mayo y Sportivo Loreto ganaron como locales.

13/09/2026

La tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027 se completó este domingo con una nueva jornada cargada de acción para los equipos santiagueños. Hubo seis encuentros y una gran cantidad de goles, con triunfos importantes pensando en la pelea por la clasificación.

Uno de los grandes resultados de la fecha fue el de Unión de Lugones, que goleó 4 a 1 a La Ensenada de Quimilí como visitante. El conjunto de Lugones consiguió una victoria contundente y se llevó tres puntos importantes de cara a lo que viene.

En Las Termas de Río Hondo, 25 de Mayo se hizo fuerte como local y derrotó 3 a 2 a Talleres de Nueva Esperanza en un partido entretenido y con cinco goles. En tanto, Central Argentino volvió a sumar de a tres al imponerse 1 a 0 sobre San Jorge de El Arenal y ratificó su buen momento en la competencia.

Otro que festejó fue FIDA de El Arenal, que logró dar vuelta el partido y venció 2 a 1 a San Martín de El Ojito. El equipo consiguió así su segunda victoria consecutiva en el certamen y se mantiene en carrera.

Por último, Atlético Campo Gallo consiguió una contundente victoria por 4 a 0 ante Villa Nueva de Monte Quemado, mientras que Sportivo Loreto superó 1 a 0 a Atlético Frías.

Todos los resultados de la fecha 3

La Ensenada (Quimilí) 1-4 Unión de Lugones

25 de Mayo (Termas de Río Hondo) 3-2 Talleres (Nueva Esperanza)

San Jorge (El Arenal) 0-1 Central Argentino (La Banda)

San Martín (El Ojito) 1-2 FIDA (El Arenal)

Villa Nueva (Monte Quemado) 0-4 Atlético Campo Gallo

Sportivo Loreto 1-0 Atlético Frías

Así están las zonas de la Región Centro

Zona 1

Atlético Campo Gallo – 6 puntos Juventud Unida (Monte Quemado) – 3 puntos Villa Nueva (Monte Quemado) – 0 puntos

Zona 2

Unión Lugones – 6 puntos Social Pinto – 1 punto La Ensenada (Quimilí) – 1 punto

Zona 3

Central Argentino (La Banda) – 9 puntos 25 de Mayo (Termas) – 6 puntos San Jorge (El Arenal) – 1 punto Talleres (Nueva Esperanza) – 1 punto

Zona 4

El Verde (El Mojón) – 6 puntos FIDA (El Arenal) – 3 puntos San Martín (El Ojito) – 0 puntos

Zona 5