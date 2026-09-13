El fuego santiagueño volvió a brillar: Juan Ledesma terminó segundo en un torneo internacional de asadores

El asador santiagueño y capitán del seleccionado argentino tuvo una destacada actuación en el 1° Torneo Internacional de Asadores Ancestrales, que se desarrolla en Noetinger, Córdoba.

13/09/2026

El fuego volvió a poner a Juan Ledesma entre los protagonistas de una competencia internacional. El asador santiagueño y capitán del seleccionado argentino obtuvo el segundo puesto en el 1° Torneo Internacional de Asadores Ancestrales, que se lleva adelante en la localidad cordobesa de Noetinger.

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La competencia comenzó este viernes 11 de septiembre y tiene como escenario el Paseo del Caminante, en el predio del ferrocarril. El certamen cuenta con la participación de más de 15 equipos de asadores de distintos países de Latinoamérica, además del equipo argentino de la Asociación Civil Argentina de Asadores.

Para Ledesma, este nuevo resultado llega apenas unos meses después de haber alcanzado uno de los mayores logros de su trayectoria. En marzo pasado, el santiagueño se consagró campeón del Campeonato Mundial de Asadores Ancestrales, disputado en Toluca, México, donde consiguió imponerse entre representantes de 30 países gracias a su preparación del costillar.

Oriundo de Forres, Ledesma integra el seleccionado argentino “Malvinas Argentinas”, además de ser capitán de “Los Santiagueños” y miembro de la Asociación Civil Argentina de Asadores. Desde hace varios años representa a Santiago del Estero en competencias nacionales e internacionales.

La exigencia de estos certámenes va mucho más allá de la preparación de un buen asado. Antes de esta competencia, Ledesma había explicado que los participantes deben trabajar con cinco proteínas, cinco guarniciones y cinco postres, con la particularidad de que todas las elaboraciones tienen que pasar por la parrilla.

El segundo puesto conseguido ahora en Noetinger vuelve a colocar al representante santiagueño en un lugar destacado dentro de la competencia internacional y extiende un año especialmente exitoso para Ledesma, que después de conquistar el mundo continúa llevando los sabores y las tradiciones de Santiago del Estero a distintos escenarios.

El torneo internacional se desarrolla durante este fin de semana en Córdoba, con equipos que llegaron desde diferentes países de la región para competir alrededor del fuego y poner a prueba sus técnicas, preparaciones y conocimientos sobre la cocina ancestral.