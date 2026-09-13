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Franco Colapinto ya tiene fecha y hora para volver a correr en la Fórmula 1

El piloto argentino afrontará el Gran Premio de Azerbaiyán con Alpine y buscará extender su buen momento en la máxima categoría. La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre y la carrera será el sábado 26.

13/09/2026

Franco Colapinto volverá a ponerse al volante del Alpine A526 en el Gran Premio de Azerbaiyán, una nueva oportunidad para continuar sumando experiencia y puntos en la temporada de Fórmula 1. El bonaerense llega a esta cita con 27 unidades y con la intención de aprovechar la evolución que mostró el monoplaza en las últimas carreras.

La actividad en el circuito de Bakú comenzará el jueves 24 de septiembre, con las dos primeras prácticas libres. La primera será desde las 04:30, mientras que la segunda se pondrá en marcha a las 08:00, en ambos casos en horario argentino.

El viernes 25 llegará la última sesión de entrenamientos, nuevamente a las 04:30, antes de la clasificación, prevista para las 08:00. Allí, Colapinto buscará conseguir una buena posición de largada para la carrera del sábado.

El cronograma de Franco Colapinto en Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

  • Práctica 1: 04:30.
  • Práctica 2: 08:00.

Viernes 25 de septiembre

  • Práctica 3: 04:30.
  • Clasificación: 08:00.

Sábado 26 de septiembre

  • Carrera: 09:00.

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