El Musicalísimo celebra sus 20 años con una gran fiesta en La Esquina del Recuerdo

El clásico programa de Radio Panorama 100.1, conducido por Willy Ocaranza y María Laura Rojas, prepara una noche especial con música en vivo, baile y un encuentro con todos sus oyentes.

13/09/2026

Hay programas que simplemente forman parte de la vida cotidiana de la gente. El Musicalísimo, uno de los ciclos más queridos de Radio Panorama 100.1 MHz, es uno de ellos.

Con motivo de sus 20 años al aire, el programa prepara una celebración especial que promete reunir música, recuerdos y mucha emoción. La cita será el sábado 26 de septiembre desde las 23:30 en La Esquina del Recuerdo, donde los protagonistas serán los artistas, los oyentes y todos aquellos que acompañaron este camino durante dos décadas.

La gran fiesta contará con la presencia de Los Alfiles y Banda Vinilo, además de un imperdible concurso de baile de Rock and Roll, sumando una propuesta pensada para disfrutar en familia y revivir aquellas canciones que marcaron generaciones.

Conducido por Willy Ocaranza junto a María Laura Rojas, El Musicalísimo construyó a lo largo de los años un vínculo especial con su audiencia, basado en la información, música y la cercanía permanente con quienes están del otro lado de la radio.

Esa conexión se transformó en una de las características principales del programa: los saludos, los mensajes y la participación de los oyentes a través de las plataformas digitales de Radio Panorama forman parte de una tradición que se mantiene vigente con el paso del tiempo.

A dos décadas de su primera emisión, la propuesta es volver a encontrarse y celebrar una historia compartida. Una noche para cantar, bailar y recordar que la radio no solo transmite música: también construye momentos, acompaña vidas y genera recuerdos.

La celebración de los 20 años de El Musicalísimo tendrá transmisión en directo por Radio Panorama 100.1 MHz.