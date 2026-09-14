Federico Sturzenegger fue increpado en un shopping y el momento quedó registrado en video

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado fue abordado por un hombre mientras recorría un centro comercial. Las imágenes del episodio se viralizaron en redes sociales.

Hoy 21:48

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue increpado por un hombre mientras se encontraba en un shopping, en un episodio que quedó registrado en un video y luego comenzó a circular en redes sociales.

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En las imágenes se observa cómo una persona se acerca al funcionario nacional y comienza a cuestionarlo por su gestión, mientras le dirige insultos y acusaciones.

"Chorro, ladrón", se escucha gritar al hombre durante el intercambio, mientras Sturzenegger continúa en el lugar ante la situación.

El episodio ocurrió mientras el ministro recorría el centro comercial y rápidamente generó repercusión luego de que el video fuera difundido en distintas plataformas digitales.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió el hecho ni sobre la identidad de la persona que protagonizó el reclamo.