Violento choque en la Ruta 7: una joven embarazada de cuatro meses terminó lesionada

La joven, de 18 años, viajaba junto a su pareja cuando se produjo el impacto en las inmediaciones de la rotonda. Fue trasladada al hospital, donde recibió atención médica.

14/09/2026

Un siniestro vial ocurrido en las inmediaciones de la rotonda de la Ruta 7 generó momentos de tensión luego de que una motocicleta en la que viajaba una pareja protagonizara un choque con un automóvil.

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El hecho tuvo como protagonistas a un joven de 22 años, de apellido Maldonado, quien conducía una motocicleta Gilera Smash roja y negra, y a su pareja, una joven de 18 años, de apellido Coria, que cursa un embarazo de cuatro meses.

Según manifestó Maldonado, el episodio se produjo cuando ambos salían de la rotonda en dirección a la Ruta 7. De acuerdo con su relato, en ese momento sintieron un fuerte impacto desde atrás que provocó que perdieran la estabilidad y terminaran cayendo sobre el asfalto.

El motociclista indicó que apenas pudo observar que el vehículo involucrado era un automóvil de color blanco.

Posteriormente se estableció que se trataba de un Chevrolet Prisma, conducido por un hombre de 71 años, quien, de acuerdo con la información suministrada, permaneció en el lugar y trasladó a la joven al hospital local al advertir que se encontraba lesionada y embarazada.

Una vez en el centro de salud, la joven fue examinada y, según los datos disponibles, presentó un golpe en el glúteo izquierdo, sin mayores complicaciones para su embarazo.

La atención permitió llevar tranquilidad a los familiares luego del episodio, aunque la joven permaneció bajo evaluación médica.

En paralelo, se inició una información sumaria judicial para determinar con precisión cómo ocurrió el impacto y establecer las eventuales responsabilidades. Como parte de las medidas dispuestas, se ordenó la identificación y notificación del conductor del automóvil, el secuestro preventivo de ambos vehículos y la realización de los peritajes correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la autoridad judicial interviniente, mientras que personal policial y la División Criminalística participaron de las actuaciones y de las pericias destinadas a esclarecer las circunstancias del siniestro.