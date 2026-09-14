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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 SEP 2026 | 8º
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El peronismo realizará la 2° Maratón "Día de la Lealtad"

Será el domingo 25 de Octubre, a las 09hs. 10K en Carrera Competitiva y 5K en Caminata Recreativa.

Hoy 20:13

El sábado 17 de Octubre se conmemora el Día de la Lealtad Popular, el acontecimiento más importante de la liturgia peronista, y en la oportunidad el Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero organizará la 2° edición de la maratón para recordar dicha gesta, al cumplirse el 81° aniversario de la fecha fundacional del movimiento.

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La misma desarrollará el domingo 25 de octubre (porque el domingo 18 es Día de la Madre), con la participación del titular del PJ santiagueño y senador nacional, José Emilio “Pichón” Neder.

La Maratón de la Lealtad 2026, que se iniciará en el Monumento al General Perón sobre Autopista Santiago-La Banda, tendrá dos modalidades: 10K en Carrera Competitiva y 5K en Caminata Recreativa.

Habrá puestos de hidratación, música en vivo, sorteo de premios y estaciones médicas. Próximamente, se informará el link de inscripción y se detallarán los circuitos del recorrido.

“Con esta 2° Maratón, desde el Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero damos continuidad a una actividad saludable en comunidad que tuvo gran éxito en su primera edición, consolidándola como parte del calendario anual”, explicaron.

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