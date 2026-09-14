Iván Marcone frenó su renovación con Independiente

El capitán del Rojo decidió poner en pausa las conversaciones por la extensión de su contrato, que vence en diciembre de 2026, y aseguró que quiere concentrarse en el presente del equipo.

14/09/2026

Independiente dejó escapar la victoria ante San Lorenzo y terminó empatando 1-1 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Después del partido, Iván Marcone habló con la prensa y se refirió a las negociaciones por su renovación.

El capitán del Rojo, de 36 años, contó que decidió frenar las conversaciones con la dirigencia para enfocarse de lleno en el presente del equipo. “Sinceramente es un tema que yo decidí dejar en stand by”, explicó el mediocampista en zona mixta.

El contrato de Marcone finaliza en diciembre de 2026 y, aunque reconoció que quiere continuar, la nueva firma se demoró más de lo esperado. “Quiero enfocarme en este semestre, en ir partido a partido, en lo que doy y lo que da el equipo. Después veremos”, expresó.

En cuanto a los objetivos de Independiente, el volante fue claro: “El objetivo es entrar a los playoffs y clasificar a la copa. Queremos apuntar más arriba pero es lo que tenemos”. El equipo suma 14 puntos en nueve fechas, marcha sexto en la Zona A del Clausura y ocupa el décimo puesto de la tabla anual, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

“Con los que estamos vamos a tratar de dar el máximo y, sobre el final, veremos para qué estamos”, cerró Marcone, quien por ahora decidió dejar en segundo plano su futuro contractual para concentrarse en la campaña del equipo.