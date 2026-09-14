El vicegobernador Silva Neder participó en la UNSE de una jornada organizada por el Día del Programador

El encuentro reunió a autoridades universitarias, referentes del sector tecnológico y estudiantes para abordar los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial en el ámbito laboral y educativo.

14/09/2026

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participó hoy en el Paraninfo de UNSE de la "Jornada Día del Programador: Impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria del Software».

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En el acto de apertura expresó: "Somos conscientes del impacto económico que produce la industria del software y los servicios informáticos. Se estima que el sector genera casi 3 mil millones de dólares y ci3ntos de puestos de trabajo genuinos en la industria del software".

Subrayó: "No debemos preocuparnos de la IA en el sentido de que no viene a quitar trabajo a los programadores. El desafío es qué hacer con el tiempo que queda liberado al hacer un buen uso de la IA".

Acotó: "Estamos de acuerdo con la sinergia que se produce entre el Estado las instituciones del saber y las entidades privadas representadas, en este caso con la presencia del presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Lic. Pablo Fiuza".

Finalmente, reafirmó el compromiso del Estado provincial de articular acciones junto a las casas de altos estudios y el sector privado para consolidar la formación técnica de los jóvenes santiagueños.

El encuentro, organizado por la Escuela de Informática y la Comisión de Estudiantes de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (FCEyT), contó con la presencia del rector de la UNSE, Lic. Marcelino Ledesma; la vicerrectora, Dra. Fernanda Mellano; el decano de la FCEyT, Ing. Héctor Paz; el vicedecano, Ing. José Luis Gullotta, entre otros directivos y autoridades académicas.