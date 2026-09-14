Una familia boliviana fue detenida en La Banda con casi 11 kilos de cocaína ocultos

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del pasaje El Pichi. Entre los involucrados había un niño. La droga fue valuada en más de $336 millones.

Hoy 06:41

Una familia de nacionalidad boliviana quedó involucrada en una causa por infracción a la Ley 23.737, luego de que personal de Gendarmería Nacional detectara que transportaba casi 11 kilogramos de cocaína ocultos en el calzado y adheridos al cuerpo.

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El procedimiento fue realizado durante la mañana de ayer por efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, mientras efectuaban tareas de prevención y seguridad vial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del pasaje El Pichi, en el departamento Banda.

Los gendarmes detuvieron para su control un ómnibus de larga distancia que había partido desde San Salvador de Jujuy con destino a la ciudad de Buenos Aires. Durante la verificación documentológica y física de los pasajeros, una mujer manifestó cierto nerviosismo, por lo que los efectivos profundizaron la requisa.

En ese contexto, descubrieron que llevaba dos paquetes ocultos en sus zapatillas, simulando ser las plantillas del calzado. Al continuar con la inspección, encontraron además seis bultos adheridos a su cuerpo y ocultos debajo de sus prendas.

La requisa se extendió al resto de los pasajeros. Así, los investigadores detectaron que el hijo de la mujer, un niño, llevaba un paquete de similares características en el interior de una de sus zapatillas.

También fueron descubiertos el concubino y el hermano de la mujer, quienes transportaban debajo de sus vestimentas ocho y diez bultos, respectivamente.

En total, los efectivos secuestraron 10,985 kilogramos de cocaína, cuya valuación fue establecida en $336.141.000.

Tras informar el procedimiento a la Justicia Federal, se dispuso la detención e incomunicación de los adultos involucrados, además del secuestro del estupefaciente y de los demás elementos de interés para la investigación. La mujer sería trasladada a la Cárcel de Mujeres, mientras que los otros dos hombres permanecerían alojados en dependencias de Gendarmería.

En cuanto al niño, fue puesto bajo la tutela de la Dinaf, organismo que deberá intervenir para garantizar su seguridad y sus derechos. Debido a que el menor sería de nacionalidad boliviana, no se descarta la intervención del consulado de Bolivia en el marco de las actuaciones correspondientes.

Los adultos involucrados deberán ser indagados por la Justicia Federal en los próximos días.