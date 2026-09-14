Detención de joven con cocaína en control de ruta en Jujuy

Un joven fue arrestado en un control en Jujuy al descubrirse que ocultaba dos ladrillos de cocaína en su abdomen.

Hoy 02:35

En un reciente operativo de control vial llevado a cabo en Jujuy, un joven fue detenido tras ser sorprendido con dos ladrillos de cocaína adheridos a su cuerpo. El incidente tuvo lugar sobre la ruta 34, en el acceso a la ciudad de Fraile Pintado, donde los gendarmes realizaron un control de rutina en un vehículo que funcionaba como remís.

Los efectivos del Grupo Seguridad Vial 'San Pedro', en cooperación con la Sección 'Chalicán' del Escuadrón 60, detuvieron la marcha del Renault Logan. Al solicitar al pasajero que descendiera, los gendarmes notaron un abdomen prominente y cuadrado, lo que generó sospechas sobre la posible ocultación de sustancias ilegales.

Al momento de proceder con la requisa, los uniformados encontraron dos ladrillos de aproximadamente dos kilos cada uno, envueltos con cinta de embalar y adheridos a su cuerpo. Esta situación fue constatada en presencia de testigos, asegurando la transparencia del procedimiento.

La prueba realizada a los ladrillos resultó positiva para clorhidrato de cocaína, confirmando la naturaleza del material incautado. Con esta evidencia, los gendarmes procedieron a la detención del joven, quien enfrentará cargos en virtud de la ley 23.737 sobre estupefacientes.

Este operativo es parte de una serie de controles que se están realizando en la provincia, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y asegurar la seguridad vial. Las autoridades han enfatizado la importancia de estos operativos, que permiten detectar y desarticular redes de narcotráfico en la región.

La intercepción de este joven es un claro ejemplo de la vigilancia constante que mantienen los cuerpos de seguridad en las rutas argentinas. La colaboración entre las diferentes secciones de gendarmería ha demostrado ser eficaz en la lucha contra el narcotráfico, contribuyendo a la seguridad pública y al bienestar social.

Las investigaciones continuarán para determinar si el detenido formaba parte de una red de distribución mayor. La Unidad Fiscal Federal de Jujuy ha tomado conocimiento del caso y se ha comprometido a seguir el proceso legal correspondiente.