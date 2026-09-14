Intervención policial ante caballos sueltos en Salta

El Departamento de Caballería de Salta resguardó 11 caballos que causaban daños en propiedades y ponían en riesgo la seguridad vial durante un operativo en La Caldera y San Luis.

Hoy 01:42

En un reciente operativo realizado por el Departamento de Caballería de la Policía de Salta, se llevó a cabo la incautación de 11 equinos que se encontraban sueltos, provocando daños en propiedades privadas y generando un riesgo para la integridad de los transeúntes en la vía pública. Esta acción fue coordinada bajo las directrices de la Unidad Fiscal Contravencional, que busca garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de las normativas vigentes.

El primer procedimiento tuvo lugar en La Caldera, donde, durante un patrullaje de rutina, los efectivos recibieron un aviso del propietario de una finca. Este propietario había reportado que un grupo de aproximadamente diez caballos había ingresado en su propiedad en múltiples ocasiones, causando diversos daños. La situación evidenció la necesidad de actuar rápidamente para evitar mayores inconvenientes.

En un segundo procedimiento en San Luis, específicamente en las cercanías del barrio Valle Hermoso, los agentes encontraron un caballo atado a un alambrado, sin la presencia de un cuidador. Esta situación también constituyó un riesgo tanto para el animal como para las personas que transitaban por la zona, lo que motivó nuevamente la intervención policial.

Ambos casos fueron tratados con la colaboración de la Unidad Fiscal Contravencional, que determinó la incautación de los equinos. Estos animales fueron trasladados a la base de Caballería para su resguardo y cuidado. La intervención no solo tiene el objetivo de proteger a los animales, sino también de salvaguardar la seguridad de la comunidad.

Es fundamental recordar a los propietarios de animales que dejar a los mismos sueltos o atados en la vía pública sin la debida custodia es considerado una infracción según el Código Contravencional de la Provincia. Esta normativa busca evitar situaciones que puedan derivar en accidentes o daños a terceros.

Por lo tanto, se hace un llamado a la ciudadanía para que mantenga a sus animales en lugares adecuados y bajo las medidas de seguridad necesarias. Esto no solo previene daños a propiedades ajenas, sino que también evita sanciones legales que puedan surgir de estas infracciones.

La Policía de Salta continúa realizando patrullajes preventivos de manera constante, con el fin de garantizar la seguridad pública y la convivencia pacífica entre los ciudadanos y los animales. Este tipo de intervenciones son esenciales para asegurar que tanto los humanos como los animales puedan coexistir sin riesgos en la vía pública.